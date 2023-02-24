Что говорят звезды о любви и отношениях трех знаков в феврале

Звезды могут повлиять на любовь и отношения в феврале этого года. Астрологи говорят, что выравнивание планет может дать уникальную информацию о романтической жизни.

Читайте дальше, чтобы узнать, как звезды влияют на любовь и отношения в этом месяце, используя зодиакальные знаки Марса в Близнецах, Урана в Тельце и Нептуна в Рыбах.

Близнецы

В этом месяце Близнецы будут испытывать страсть к своим отношениям. По мере того, как планеты придут в соответствие, вы, вероятно, почувствуете повышенное желание эмоциональной связи и близости со своими партнерами. Это прекрасное время для выражения своих чувств, будь то словами или действиями.

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Телец

В этом месяце Тельцы будут чувствовать себя более творческими и вдохновленными. Когда планеты придут в соответствие, вы можете обнаружить, что хотите найти новые способы выражения своей любви, и вас потянет к художественным и творческим начинаниям. Это идеальное время для выражения своих чувств уникальными и значимыми способами.

Рыбы

В этом месяце Рыбы будут чувствовать себя более связанными со своей духовной стороной. По мере того, как планеты приходят в соответствие, вы можете обнаружить, что больше общаетесь со своей интуицией и внутренним "я". Это прекрасное время для того, чтобы сосредоточиться на уходе за собой и укреплении отношений с собой и окружающими вас людьми.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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