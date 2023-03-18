Что звезды говорят о семейных делах знаков зодиака 20 - 26 марта

UAportal подготовил астрологические новости о знаках зодиака в период с 20 по 26 марта. С Меркурием в Близнецах, Луной в Раке и Солнцем во Льве, эта неделя принесет интересную смесь небесных открытий.

Близнецы

Эта неделя может принести Близнецам период размышлений. Поскольку Меркурий находится в их знаке, пришло время переоценить приоритеты, которые определяют их жизнь, и убедиться, что они по-прежнему следуют им. Это хорошее время для подведения итогов того, где они были и куда хотят двигаться дальше.

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Рак

Вхождение Луны в знак Рака даст возможность наладить связь с близкими и восстановить отношения с самим собой. Сейчас отличное время для того, чтобы провести время с семьей или даже просто побыть в одиночестве, размышляя о своем жизненном пути. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы оценить все, чего вы достигли на сегодняшний день, и поставить реалистичные цели на будущее.

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Лев

Для Льва эта неделя принесет шанс ярко засиять! Входящее в их знак Солнце напоминает о том, что сейчас самое время продемонстрировать свои лучшие качества и таланты, не опасаясь осуждения со стороны окружающих. Это также прекрасная возможность для них творчески выразить себя через искусство, музыку или любую другую форму, которая им близка.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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