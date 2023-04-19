Чувство вины и маленькие порции: признаки расстройства пищевого поведения

Многие думают, что здоровое питание – это о диетах, счет калорий и маленькие порцияи. Но это не так. Здоровое питание подразумевает сбалансированную и разнообразную пищу.

В то время, когда стройная фигура стала чуть ли не обязательной опцией для каждого, с расстройствами пищевого поведения сталкивается все больше людей.

UaPortal собрал основные признаки РХП, которые не следует оставлять без внимания.

Вы лишаете себя пищи, которую хотите

"Одно дело – отказать себе в любимой еде, когда вы просто не голодны, и совсем другое – избегать ее вообще" – замечает спортивный диетолог Бриттани Верле.

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Если для вас главным критерием приема пищи является его калорийность, а не вкус, ответьте себе на вопрос, для чего вы это делаете.

Фокус на "экологическое питание

Вы стараетесь есть только здоровую пищу. Это хорошо, когда не превращается в навязчивую идею, из-за которой вы значительно сокращаете свой рацион.

Но подумайте: логично ли лишать себя простой шоколадки и есть органический шоколад, если он тоже содержит тот же сахар?

Вы не едите вне дома

Рестораны и доставка еды для вас – табу, ведь там только "вредные для здоровья блюда".

Но такое поведение не дает вам в полной мере социализироваться, ведь стремление есть дома лишает вас участия в любых мероприятиях вне его.

Вы боитесь съесть "запретную пищу"

Вас пугает вредная еда

Вы боитесь есть "запретную пищу". У вас не должна возникать тревога или переживания из-за употребления пищи, которую вы обычно не едите. Позволить себе бургер или мороженое – нормально.

Вы контролируете размер порций

Сейчас очень популярна идея взвешивания и контроля размера порций. Но это не должно превращаться в одержимость. В первую очередь прислушивайтесь к потребностям организма, а еще лучше посоветуйтесь с диетологом, рассчитающим точное количество белков, жиров и углеводов для пользы вашего организма.

Делите еду на "хорошую" и "плохую"

"Здоровый подход к питанию позволяет проявлять гибкость и способствует здоровому отношению, когда нет "хорошей" или "плохой пищи", утверждает диетолог Ребекка Диткофф.

Еда является не только необходимой составляющей нашего существования, но и источником удовольствия.

Вы чувствуете вину во время еды

Вы ограничиваете себя в еде или вообще отказываетесь от нее, потому что чувствуете вину, когда едите.

"Эта морализация пищи часто распространяется на человека, проводящего классификацию, так что начинает чувствовать себя хорошим или плохим, здоровым или нездоровым человеком в зависимости от того, что ест", – говорит диетолог Нина Миллс.

Вы "отрабатываете" еду

Съели конфету – 40 минут кардио. Знакомо?

"Еще одним показательным признаком ранних проблем является то, что люди часто относятся к упражнениям как к способу "заработать" или "сжечь" пищу", – говорит диетолог Бриттани Верле.

Не обязательно бежать в спортзал сразу после съеденного куска пиццы или пирожного. Лучше сделать это по вашему обычному графику.

Вы не должны отрабатывать или зарабатывать еду тренировками.

Вы оцениваете людей по весу

Обычно вы делаете людям комплименты на основе веса или оцениваете людей по весу. Это может являться признаком расстройства пищевого поведения у вас. Это показывает, что для вас самое важное – это тело и его размер. И все должны вписываться в критерии "стройности".

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Устраиваете себе "читмил"

Если вы 6 дней в неделю питаетесь правильно, а на седьмой позволяете себе все – это признак РХП. Потому что во время читмила вы теряете контроль над собой, съедаете много "запретной" пищи и в результате испытываете не удовольствие, а огромное чувство вины.

Потому позволяйте себе то, что хотите в любой день, а не по графику.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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