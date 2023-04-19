Почуття вини та замалі порції: ознаки розладу харчової поведінки

Багато людей думають, що здорове харчування – це про дієти, лічбу калорій та маленькі порції. Але це не так. Здорове харчування має на увазі збалансовану та різноманітну їжу.

У час, коли струнка фігура стала ледь не обов‘язковою опцією для кожного, із розладами харчової поведінки стикається все більше людей.

UaPortal зібрав основні ознаки РХП, які не варто лишати без уваги.

Ви позбавляєте себе їжі, яку хочете

"Одна справа – відмовити собі в улюбленій їжі, коли ви просто не голодні, і зовсім інша – уникати її взагалі" – зауважує спортивний дієтолог Бріттані Верле.

Якщо для вас головним критерієм прийому їжі є його калорійність, а не смак, дайте собі відповідь на питання, для чого ви це робите.

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Фокус на "екологічне харчування

Ви стараєтесь їсти лише здорову їжу. Це добре, коли не перетворюється на нав‘язливу ідею, через яку ви значно скорочуєте свій раціон.

Та подумайте: чи логічно позбавляти себе простої шоколадки і натомість їсти органічний шоколад, якщо він теж містить той самий цукор?

Ви не їсте поза домом

Ресторани та доставка їжі для вас – табу, адже там лише "шкідливі для здоров‘я страви".

Але така поведінка не дає вам повною мірою соціалізуватись, адже прагнення їсти вдома позбавляє вас участі у будь-яких заходах поза ним.

Ви боїтесь з‘їсти "заборонену їжу"

Вас лякає шкідлива їжа

Ви боїтесь їсти "заборонену їжу". У вас немає виникати тривоги чи переживань через вживання їжі, яку ви зазвичай не їсте. Дозволити собі бургер чи морозиво – нормально.

Ви контролюєте розмір порцій

Зараз дуже популярна ідея зважування їжі та контролю розміру порцій. Але це не повинно перетворюватись на одержимість. В першу чергу прислухайтесь до потреб організму, а ще краще порадьтесь з дієтологом, який розрахує точну кількість білків, жирів та вуглеводів для користі вашого організму.

Ділите їжу на "хорошу" та "погану"

"Здоровий підхід до харчування дозволяє виявляти гнучкість і сприяє здоровому відношенню, коли немає "хорошої" чи "поганої їжі", стверджує дієтолог Ребека Діткофф.

Їжа є не лише необхідною складовою нашого існування, але й джерелом задоволення.

Ви відчуваєте провину під час їжі

Ви обмежуєте себе в їжі або взагалі відмовляєтесь від неї, бо відчуваєте провину, коли їсте.

"Ця моралізація їжі часто поширюється на людину, яка проводить класифікацію, так що починає відчувати себе хорошою або поганою, здоровою або нездоровою людиною в залежності від того, що їсть", – каже дієтолог Ніна Міллс.

Ви "відпрацьовуєте" їжу

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"Ще однією показовою ознакою ранніх проблем є те, що люди часто ставляться до вправ як до способу "заробити" або "спалити" їжу", – каже дієтолог Бріттані Верле.

Не обов‘язково бігти у спортзал одразу після з’їденого шматка піци чи тістечка. Краще зробити це за вашим звичайним графіком.

Ви не повинні відпрацьовувати або заробляти їжу тренуваннями.

Ви оцінюєте людей по вазі

Зазвичай ви робите людям компліменти на основі ваги чи оцінюєте людей по вазі. Це може бути ознакою розладу харчової поведінки у вас. Це показує, що для вас найважливіше – це тіло та його розмір. І всі повинні вписуватись в критерії "стрункості".

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Влаштовуєте собі "чітміл"

Якщо ви 6 днів на тиждень харчуєтесь правильно, а на сьомий дозволяєте собі все – це ознака РХП. Тому що під час чітмілу ви втрачаєте контроль над собою, з‘їдаєте багато "забороненої" їжі і в результаті відчуваєте не задоволення, а величезне почуття провини.

Тому дозволяйте собі те, що хочете в будь-який день, а не по графіку.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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