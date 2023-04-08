Дети будут в восторге: блюда, которые можно приготовить с маленькими помощниками

Приготовление пищи – процесс, который сможет превратиться в интересную игру. Привлеките маленьких помощников к приготовлению вкусностей, а UaPortal уже подобрал рецепты для маленьких поваров:

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Для юных поваров (3-5 лет)

Начиная с 3 лет, дети уже начинают интересоваться процессом приготовления пищи и стремятся помочь вам в этом деле. Не мешайте юному повару и предложите вместе приготовить шоколадно-банановый пудинг. Процесс не только порадует ребенка, но и окажет положительное влияние на развитие моторики рук.

Шоколадно-банановый пудинг

Для приготовления вам понадобится:

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– 3 банана

– 4 ч. л. сливок

– 250 г растопленного шоколада

Очистите бананы и разомните их вилкой до состояния пюре. Смешайте с шоколадом, добавьте банановую смесь. Отправьте в холодильник на 1 час.

Лимонный пудинг

– сок 4 лимонов

– 4 ч. л. меда

– 250 г сметаны

– немного натертой лимонной кожицы

Смешайте лимонный сок и мед до однородности. Медленно добавьте сметану. Разлейте по креманкам и отправьте в холодильник на час. Украсьте по вкусу.

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Для опытных поваров (6-8 лет)

С 6 лет дети уже могут готовить более сложные блюда.

Французский омлет

– 5 яиц

– 200 г шампиньонов

– 2 ч. л. сырного соуса

– немного зеленого лука

– 200 г сыра

– соль и перец

– Ветчина, помидоры, лук по вкусу.

Взбейте яйца. Добавьте к ним творожный соус и смешайте. Посолите, добавьте лук и перец. Сыр потрите на терке. Грибы пожарьте на сковороде, пока не начнут выделять сок. Добавьте взбитые яйца в грибы. Не размешивайте. Обжарьте несколько минут. Посыпьте сверху творогом. Когда яйца хорошо прожарятся, переверните омлет. Подавать с зеленью

Домашняя пицца

– готовое тесто

– томатная паста

– помидоры

– базилик

– сыр, любое мясо/шампиньоны/кукуруза/перец болгарский и т.д.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Готовое тесто смажьте томатной пастой. Сверху уложите нарезанные кольцами помидоры. Натрите творог сверху. По вкусу добавьте еще ингредиенты (мясо, овощи, зелень). Поместите в духовку на 15-20 минут.

Для кулинарных экспертов (9-12 лет)

В этом возрасте ребенок уже сам может придумывать рецепты и претворять их в жизнь. Не мешайте ребенку в этом, но и не оставляйте без присмотра.

Итальянская паста

– 100 г короткой пасты (порция на человека)

– петрушка

– сыр

– ветчина

– 300 г сливок

– соль

Налейте в кастрюлю воду. Доведите до кипения, посолите. Добавьте пасту и варите согласно инструкции на упаковке. Натрите сыр и нарежьте ветчину. Обжарьте ветчину без масла, добавьте к ней петрушку и сливки. Посыпьте сыром. Полученный соус добавьте в готовую пасту.

Домашние завитки с корицей

– порошок корицы

– мякоть белого хлеба

– растопленный шоколад

- сливочное масло

– сахар

Порежьте хлеб, оставьте только мякоть. Смешайте корицу с сахаром. Мякоть хлеба раскатайте. Нарежьте полученное тесто прямоугольными кусками. Посыпьте каждый кусок шоколадом, а на него – смесь сахара с корицей. Поместите в духовку на 5 минут.

Напомним, UaPortal уже писал о скором рецепте вкусной куличи.

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