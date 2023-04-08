Діти будуть у захваті: страви, які можна приготувати з маленькими помічниками
Приготування їжі – процес, який зможе перетворитись на цікаву гру. Залучіть маленьких помічників до приготування смаколиків, а UaPortal вже підібрав рецепти для маленьких кухарів:
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Для юних кухарів (3-5 років)
Починаючи з 3 років діти вже починають цікавитись процесом приготування їжі та прагнуть допомогти вам у цій справі. Не перешкоджайте юному кухарю та запропонуйте разом приготувати шоколадно-банановий пудинг. Процес не лише повеселить дитину, але й позитивно вплине на розвиток моторики рук.
Шоколадно-банановий пудинг
Для приготування вам знадобиться:
– 3 банана
– 4 ч. л. вершків
– 250 г розтопленого шоколаду
- Очистіть банани і розімніть їх виделкою до стану пюре. Змішайте з шоколадом, додайте бананову суміш. Відправте до холодильника на 1 годину.
Лимонний пудинг
– сік 4 лимонів
– 4 ч. л. меду
– 250 г сметани
– трохи натертої лимонної шкірки
- Змішайте лимонний сік та мед до однорідності.
- Повільно додайте сметану.
- Розлийте по креманках та відправте до холодильника на годину. Прикрасьте за смаком.
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Для досвідчених кухарів (6-8 років)
З 6 років діти вже можуть готувати більш складні страви:
Французький омлет
– 5 яєць
– 200 г печериць
– 2 ч. л. сирного соусу
– трохи зеленої цибулі
– 200 г сиру
– сіль і перець
– Шинка, помідори, цибуля за смаком.
- Збийте яйця. Додайте до них сирний соус та змішайте. Посоліть, додайте перець та цибулю.
- Сир потріть на тертці. Гриби посмажте на сковороді, поки не почнуть виділяти сік.
- Додайте збиті яйця до грибів. Не розмішуйте. Обсмажте кілька хвилин. Посипте зверху сиром. Коли яйця добре просмажаться, переверніть омлет. Подавати з зеленню
Домашня піца
– готове тісто
– томатна паста
– помідори
– базилік
– сир, будь-яке м‘ясо/ печериці/ кукурудза/перець болгарський, тощо.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Готове тісто змастіть томатною пастою. Зверху покладіть нарізані кільцями помідори. Натріть сир зверху. За смаком додайте ще інгредієнти ( м‘ясо, овочі, зелень).
- Помістіть в духовку на 15-20 хвилин.
Для кулінарних експертів (9-12 років)
В цьому віці дитина вже сама може придумувати рецепти та втілювати їх у життя. Не заважайте дитині у цьому, але й не залишайте без нагляду.
Італійська паста
– 100 г короткої пасти (порція на людину)
– петрушка
– сир
– шинка
– 300 г вершків
– сіль
- Налийте у каструлю воду. Доведіть до кипіння, посоліть.
- Додайте пасту та варіть згідно з інструкцією на упаковці.
- Натріть сир та наріжте шинку.
- Обсмажте шинку без масла, додайте до неї петрушку та вершки. Посипте сиром.
- Отриманий соус додайте до готової пасти.
Домашні завитки з корицею
– порошок кориці
– м’якоть білого хліба
– шоколад
– вершкове масло
– цукор
- Поріжте хліб, залишіть лише м’якоть.
- Змішайте корицю з цукром.
- М‘якоть хліба розкачайте.
- Наріжте отримане “тісто" прямокутними шматками.
- Посипте кожен шматок шоколадом, а на нього – суміш цукру з корицею.
- Помістить в духовку на 5 хвилин.
Нагадаємо, UaPortal вже писав про швидкий рецепт смачної паски.
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