Батат або фіолетова картопля: чим здивувати гостей на Великдень

Фіолетова картопля та батат можуть стати незамінними на вашій кухні, якщо ви до них звикнете. Готувати їх дуже просто, а якщо ще й спробувати зготовити страви до Великодня, то ви зможете здивувати своїх гостей незвичними блюдами.

Фіолетова картопля має не лише цікавий колір, а й смак – він чимось схожий на горіхову пасту. Її, як і батат, можна запікати у духовці, варити, смажити, додавати у салати, перші страви, запіканки та рагу. З фіолетових картоплин виходиться дивовижне пюре.

Читайте також: Закуски з простих інгредієнтів для великоднього столу

Пропонуємо з фіолетової картоплі приготувати такі страви

Фіолетова картопля з оливковою олією, шалотом та лимонним соком

Відео дня

Продукти на 4 порції:

Фіолетова картопля – 450 г

Цибуля-шалот – 4 штуки

Лимонний сік – 2 столові ложки

Оливкова олія – 6 столових ложок

Сіль – на смак

Молотий білий перець – щіпка

Рублена петрушка – 2 столові ложки

Процес готування:

У великій каструлі з киплячою підсоленою водою зваріть неочищену картоплю до м'якості, приблизно 15 хвилин. Вийміть із води й трохи остудіть. Очистіть та перекладіть у велику миску. Розімніть картоплю вилкою і додайте подрібнений шалот, лимонний сік, оливкову олію, сіль та перець. Посипте петрушкою та подавайте.

Велютата з фіолетової картоплі та цвітної капусти

Що знадобиться на 2 порції

Картопля фіолетова: 350 г

Цвітна капуста: 250 г

Бульйон овочевий: 600 мл

Оливкова олія: 2 ст.л.

Цибуля (ідеально шалот або порей): 1 шт.

Йогурт грецький та горіхова крихта (краще мигдальна) – по 2 ст. л.

Сіль та перець – на смак

Спосіб приготування

Приготуйте овочевий бульйон. Вимийте фіолетову картоплю, очистіть її від шкірки й наріжте на диски.Вимийте цвітну капусту і поріжте на шматочки. Вимийте цибулю і наріжте часточками.У глибокій касеролі (сотейнику) протушкуйте цибулю в 2 ст.л. оливкової олії, додайте картоплю і цвітну капусту, протушкуйте разом кілька хвилин, щоб перемішалися соки. Влийте гарячий овочевий бульйон, накрийте кришкою та варіть близько 20 хвилин. Посоліть за 5 хвилин до закінчення варіння та посипте меленим перцем. Злийте частину відвару в окремий посуд. Відкладіть кілька суцвіть цвітної капусти для прикраси. Подрібніть зелень занурювальним блендером до отримання однорідної маси без шматочків. Подавайте цю страву гарячою, прикрасивши грецьким йогуртом, горіховою крихтою та цвітною капустою.

Читайте також: Весняні салати з редискою: кращі рецепти вітамінних страв

Страви з батату

Тости

Наріжте батат кільцями й запікайте в травах, часнику та оливковій олії. Коли солодка картопля буде готова, використовуйте її як заміну хлібним тостам. Відмінним компонентом стане гуакамоле, козячий сир та кабачкова ікра.

Запечений батат

Наріжте солодку картоплю навпіл і поставте запікатися в духовку на 35 хвилин. Приготуйте наповнення для овочів: обсмажте консервовану квасолю та кукурудзу з грибами, додайте трохи томатної пасти з базиліком. Коли батат буде готовий, змішайте м'якоть зі смаженими овочами, додайте соус з авокадо, сир і дрібно рубану зелень.

Пюре з батату

Відваріть або запікайте солодку картоплю цілою, потім очистіть від шкірки й перетворите на пюре. Додайте топлене вершкове масло, молоко, сіль та яйце. Перемішайте і подавайте як гарнір.

Більше про страви з батату читайте тут.

До речі, до запеченого батату смакуватиме гострий полуничний соус. Його рецепт тут.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!