Отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области в определенные даты не будет

Пресс-служба "Укрэнерго" недавно сообщила, что реальное потребление электроэнергии будет измеряться отдельно как в столице Украины - Киеве, так и в прилегающей области. С этой целью было определено, что 17 февраля для Киева и 10 февраля для области не будет отключений электроэнергии. Это изменение делается с пониманием того, что если ракетные обстрелы со стороны террористической страны России повторятся, то эти измерения, возможно, придется отложить до стабилизации ситуации, в зависимости от того, сколько энергетических мощностей останется доступными в украинской энергосистеме на то время.

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Эксперты также отметили, что в связи с резким похолоданием по всей Украине в этом сезоне возможно увеличение количества отключений электроэнергии, поскольку каждые десять градусов ниже нуля увеличивают потребление электроэнергии на 30%. Также было отмечено, что на основе количества населения и промышленного развития, а также среднемесячных температур и текущих уровней потребления электроэнергии для каждого отдельного региона Украины были установлены лимиты потребления электроэнергии, где это возможно.

Киев - столица и крупнейший город Украины. Он расположен в северо-центральной части страны на реке Днепр. Население Киева составляет чуть более 3 миллионов человек, что делает его одним из крупнейших городов Европы. В средневековье он стал важным центром торговли и культуры всей Восточной Европы. После обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Киев стал все более популярным туристическим направлением благодаря своей потрясающей архитектуре, культурным достопримечательностям и яркой ночной жизни.

Как ранее сообщалось, в 2022 году пользование ТРЦ в Киеве уменьшилось до 316 человек/1000м2.