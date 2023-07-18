Французский способ стирки белья: вещи будут как новые

UAportal подготовил инструкцию, рассказывающую о французском способе стирки белья. Практические советы и рекомендации помогут добиться безупречного состояния белья.

Выберите правильное стиральное средство и температуру воды

Чтобы достичь завидного белья, начните с выбора высококачественного стирального средства, специально разработанного для белых вещей. Ищите средства, содержащие оптические отбеливатели, чтобы усилить яркость вашей одежды.

Кроме того, обратите внимание на температуру воды. Использование теплой или горячей воды помогает удалять пятна и эффективно убивать бактерии, обеспечивая сохранность белых вещей безупречной чистотой.

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Предварительно обрабатывайте стойкие пятна

Некоторые пятна сложнее вывести, чем другие. Прежде чем бросать белые вещи в стиральную машину, попытайтесь вывести стойкие пятна с помощью предварительной обработки.

Нанесите пятновыводитель непосредственно на пораженный участок и оставьте на несколько минут. Перед стиркой осторожно потрите пятно мягкой щеткой или зубной щеткой, чтобы разрыхлить его.

Используйте силу солнечного света

Французы давно полагаются на естественную силу солнечного света для освещения своей одежды. После стирки вывешивайте белые вещи сушиться на солнце. Солнечный свет действует как естественный отбеливатель, помогая удалить устаревшие пятна или обесцвечивание, одновременно наполняя одежду свежим ароматом.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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