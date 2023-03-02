Гороскоп на 3 марта для Рака, Льва и Девы: время начать заново

UAportal подготовил гороскоп на 3 марта для знаков зодиака Рак, Лев и Дева. Этот день подходит для нового начала и поиска новых путей.

Рак

Это отличное время для воплощения ваших фантазий в реальность! Звезды выровнялись, и вы можете использовать эту энергию, чтобы привлечь успех в свою жизнь. Сосредоточьтесь на позитивных аффирмациях, визуализируйте то, чего вы хотите, и действуйте в этом направлении – Вселенная вознаградит вас!

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Лев

Если в какой-то сфере вашей жизни в последнее время наблюдался застой, возможно, сейчас самое время встряхнуться! Откройте себя для изучения различных вариантов, не позволяйте страху остановить вас от риска или попыток попробовать что-то новое. За пределами нашей зоны комфорта нас ждут великие дела!

Видео дня

Дева

Сейчас не лучшее время начинать что-то новое, когда речь идет о работе над достижением чего-то большего, чем мы сами. Примите во внимание, имеет ли это больше смысла в финансовом, эмоциональном и ментальном плане. Это поможет обеспечить больший успех в долгосрочной перспективе!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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