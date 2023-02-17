Их стоит посмотреть: названы лучшие документальные фильмы 2018 года

UAportal подготовил список лучших документальных фильмов, вышедших в 2018 году. Все они имеют рейтинг IMDB от 7 до 9 баллов, так что эти фильмы точно не разочаруют!

Являетесь ли вы поклонником жанра или просто любопытствуете, эти фильмы обязательно порадуют вас. Приятного просмотра!

1. Фри соло

Рейтинг IMDB: 8.2;

Жанр – Документальный;

Страна – США;

Продолжительность – 100 мин;

Год – 2018;

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Продюсер – Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели.

Синопсис: Free Solo – это потрясающий, интимный и непоколебимый портрет свободного соло-альпиниста Алекса Хоннольда. Он готовится осуществить мечту всей своей жизни: взобраться без веревки на лицо самой известной скалы в мире – 3200-футового Эль-Капитана в Йосемитском национальном парке.

Фильм рассказывает о личном путешествии Хоннольда через эксклюзивные интервью и невиданные ранее кадры, начиная с подготовки к восхождению и заканчивая тем, как он стал иконой в истории современного спорта, совершив этот беспрецедентный подвиг. В процессе восхождения он часто висел на кончиках пальцев на небольших краях на высоте сотен футов над уровнем земли по головокружительной местности без права на ошибку, колебание или промах.

2. Три одинаковых незнакомца

Рейтинг IMDB: 7.9;

Жанр – Документальный;

Страна – Великобритания;

Продолжительность – 96 мин;

Год – 2018;

Продюсер – Тим Уордл.

Описание: Удивительная история о трех идентичных тройняшках, разлученных при рождении, которые не знали, что у них есть братья и сестры, до их воссоединения 19 лет спустя. Они случайно находят друг друга, живя совершенно разными жизнями, даже не подозревая об этом.

Они разделяют эмоциональную связь, которая была создана до того, как кто-то узнал об их существовании. Связь достаточно сильна, чтобы помочь им залечить старые раны, вызванные семейными секретами, которые скрывали от них с детства.

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3. РБГ

Рейтинг IMDB: 7.5;

Жанр – Документальный, биография, драма;

Страна – США;

Продолжительность – 96 мин;

Год – 2018;

Продюсер – Бетси Вест и Джули Коэн.

Описание: Вдохновляющий взгляд на необыкновенную жизнь Рут Бейдер Гинзбург, которая стала одной из самых влиятельных женщин-судей Америки, проработав более 25 лет в Верховном суде.

Она по-прежнему полна решимости бороться за гендерное равенство, несмотря на значительное сопротивление на ее пути. Именно оно привело ее к тому, что она стала культовой фигурой, чье влияние простирается далеко за пределы судопроизводства.

4. Будешь моим соседом?

IMDB рейтинг 7.8;

Жанр – Документальный, биография;

Страна – США;

Продолжительность – 94 мин;

Год – 2018;

Продюсер – Морган Невилл.

Описание: Душещипательная и ностальгическая дань наследию Фреда Роджерса как ведущего телесериала "Соседство мистера Роджера", который транслировался с 1968 по 2001 год. Он глубоко вникает в преданность делу обучения детей сочувствию, пониманию, принятию, уважению различий и признательности к человечеству.

Это происходит через истории, песни, музыку, игры, куклы, раскраски, книги, научные эксперименты, решение проблем, сценки, стихи, театральную деятельность, поэзию, прогулки на природе и т.д.

5. Прогульщики

IMDB Рейтинг 8.0;

Жанр – Документальный;

Страна – Сингапур;

Продолжительность – 92 мин;

Год – 2018;

Продюсер – Санди Тан

Описание: В 1992 году подруги-подростки Сэнди Тан Жасмин и София Сиддик создали инди-группу под названием Shirkers, вдохновленную американской культовой классикой, такой как Heathers Clueless Lost Highway и т.д. Их миссией было не что иное, как подрыв сингапурской культуры, но затем их наставник Джордж Кардона исчез.

Исчез он вместе со всем материалом, отснятым за два месяца съемок. Теперь, спустя 26 долгих лет, эти потерянные кассеты были найдены, что привело Сэнди вниз по полосе памяти, возвращаясь к прошлым дружеским отношениям, событиям, решениям, моментам, в конечном счете, заставляя ее переосмыслить все о себе снова и снова.

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