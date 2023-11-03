Как быстро и просто отмыть плиту: полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут поддерживать в чистоте плиту на кухне. Узнайте, как без особого труда ее очистить и сделать блестящей, будто новой.

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Уксус и пищевая сода

Смешайте уровни уксуса и пищевой соды в пульверизаторе и распылите эту смесь на стойкие пятна или жирные участки плиты. Оставьте на несколько минут, чтобы уксус и сода начали действовать. С помощью губки или тряпки отчистите грязь, затем тщательно смойте ее водой и вытрите чистой тряпкой.

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Лимонный сок и раствор соли

Разрежьте свежий лимон пополам и добавьте чуть-чуть соли на надрезанную сторону, используя его как скраб, чтобы протереть грязь и пятна на плите. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает расщеплять жир и стойкие остатки, а соль действует как средство для удаления нагара. После чистки вытрите смесь тряпкой или губкой и промойте поверхность водой, и плита будет блестяще чиста и будет пахнуть свежестью.

Мыло для посуды и теплая вода

Заполните тазик или раковину теплой водой и добавьте несколько капель мыла для посуды. Поместите решетки плиты или съемные кольца конфорок в мыльную воду и оставьте их на несколько минут. После замачивания очистите решётку щеткой или губкой, чтобы удалить остатки жира или частицы пищи, тщательно промойте их и высушите, прежде чем устанавливать обратно на плиту.

Напомним, мы рассказали, как почистить микроволновку за 5 минут.

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