Как быстро справиться с насморком

Одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются люди – это насморк. UAportal подготовил практические советы о том, как вылечить насморк и улучшить повседневную жизнь.

Соблюдайте водный баланс

Пить много жидкости необходимо для того, чтобы оставаться увлажненным, и это может помочь облегчить насморк. Когда организм обезвожен, слизистые оболочки становятся сухими, что затрудняет выведение слизи из носа. Питье достаточного количества воды и других жидкостей, таких как чай или бульон, поможет сохранить слизистые оболочки увлажненными и эластичными, что облегчит сморкание и очистит нос от заложенности.

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Используйте увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха – полезное средство для облегчения насморка. Сухой воздух может раздражать носовые ходы, заставляя организм вырабатывать больше слизи. Добавляя влагу в воздух с помощью увлажнителя, вы можете уменьшить количество вырабатываемой организмом слизи и облегчить заложенность носа. Увлажнители воздуха особенно полезны ночью, когда вы спите, так как в это время организм вырабатывает больше всего слизи.

Попробуйте солевые назальные капли

Солевые назальные капли – это естественный и эффективный способ облегчить насморк. Они работают за счет разжижения слизи в носу, что облегчает очищение от заложенности. Солевые капли продаются без рецепта в большинстве аптек, или вы можете сделать их самостоятельно, смешав соль с водой. Просто наклоните голову назад и капните несколько капель в каждую ноздрю, а затем осторожно продуйте нос.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарств, установки диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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