Как и где правильно хранить лекарства на дому: важные правила, которые должен знать каждый

Иногда лекарство может терять свои свойства из-за неправильного хранения. К тому же особое внимание этому аспекту следует уделять, если дома есть маленькие дети. UAportal собрал основные рекомендации по идеальным условиям хранения медикаментов.

Защита лекарства от пыли

Чтобы поддерживать качество лекарства, нужно оберегать его от пыли. Для этого держите таблетки в оригинальной упаковке, чтобы гарантировать их целостность и эффективность.

Регулировка температуры

Каждое лекарственное средство имеет определенные температурные требования, которые можно найти в инструкции или упаковке. Чтобы сохранить их эффективность, необходимо соблюдать эти правила.

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Оптимальная влажность воздуха

Соблюдение рекомендуемого уровня влажности поможет сохранить эффективность препаратов.

Способы хранения

Разумно хранить лекарства в металлических или пластиковых коробках. Размещайте их в труднодоступных местах, чтобы избежать доступа к ним детей. Высокие полки, верхние шкафы или холодильники – отличные для этого места, особенно для лекарств, требующих низких температур.

Хранение в холодильнике

Если в инструкции к препарату указано, что он должен храниться при низких температурах, можно поместить его на дверцу холодильника или на отдельные полки. Однако при этом очень важно следить за сроком годности и не использовать препарат свыше рекомендованного периода.

К тому же, если вы положите медикамент в холодильник, это значительно продлит срок его годности и качества. Время хранения препарата вне холодильника также можно найти в инструкции. Соблюдение этих рекомендаций является залогом эффективности лекарства.

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