Как использовать банановую кожуру в быту: полезные лайфхаки

Узнайте лайфхаки, которые могут принести пользу в обиходе и окружающей среде. UAportal подготовил лайфхаки по использованию банановой кожуры для полировки кожи и обогащения сада.

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Полировка кожаной обуви

После того как съели банан, кожуру не стоит сразу выбрасывать. Внутреннюю часть банановой кожуры можно использовать для полировки кожаной обуви или сумок. Натуральные масла, содержащиеся в банановой корочке, действуют как полироль, придавая изделиям глянцевый блеск.

Естественное удобрение

Вместо того чтобы выбрасывать кожуру, подумайте о том, чтобы закопать ее в своем саду или горшке с растениями. Когда кожица разлагается, она высвобождает в почву ценные питательные вещества, такие как калий, фосфор и кальций. Эти питательные вещества способствуют здоровому росту растений и могут являться экономической альтернативой магазинным удобрениям.

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Ускоритель компоста

Измельчив шкурку на небольшие кусочки и добавив их в компостный ящик, можно ускорить процесс разложения. Банановая кожура имеет высокое соотношение углерода к азоту, что способствует обеспечению необходимыми питательными веществами микроорганизмов в компосте. В результате получается богатый питательными веществами компост, идеально подходящий для выращивания растений.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы. Благодаря этим советам фрукт останется свежим почти 3 недели.

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