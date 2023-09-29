Как легко отмыть следы скотча или наклеек: 3 эффективных способа

Удаление липких следов от скотча или наклеек может быть долгой и сложной задачей. UAportal собрал 3 действенных метода, которые помогут вам эффективно устранить даже самые стойкие и липкие остатки клея на любых поверхностях.

Нагрейте поверхность

Нагрев скотча или наклейки поможет расщепить клей и облегчить его удаление. Для этого используйте фен. После того как клей размягчится, все остатки грязи можно будет снять пальцами или пластиковым скребком. Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного нагревания или прямого контакта фена с деликатными поверхностями, чтобы предотвратить их повреждение.

Воспользуйтесь медицинским спиртом или жидкостью для снятия лака

Смочите ватный диск или чистую ткань одним из этих средств и осторожно потрите загрязненный участок. Спирт и ацетон способствуют растворению клея, что облегчает его удаление. Лучше предварительно протестировать раствор на небольшом и незаметном участке, чтобы убедиться, что он не нанесет вреда поверхности или не изменит ее цвет.

Используйте подсолнечное масло

Чтобы удалить следы от скотча или наклеек, воспользуйтесь маслом или арахисовой пастой. Нанесите небольшое количество одного из пятен и оставьте на несколько минут.

Масло поможет расщепить клей, облегчив его удаление. Используйте чистую ткань или бумажное полотенце, чтобы осторожно потереть участок, пока остатки липучки не исчезнут. Затем очистите поверхность мягким мылом и водой, чтобы удалить жирные пятна от масла.

Ранее UaPortal поделился, как нетрадиционно можно использовать пищевую соду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!