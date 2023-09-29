Як легко відмити сліди скотчу або наліпок: 3 ефективні способи

Видалення липких слідів від скотчу чи наліпок може бути довгим і складним завданням. UAportal зібрав 3 дієві методи, які допоможуть вам ефективно усунути навіть найстійкіші та найлипкіші залишки клею на будь-яких поверхнях.

Нагрійте поверхню

Нагрівання скотчу або наліпки допоможе розщепити клей і полегшити його видалення. Для цього використовуйте фен. Після того, як клей розм'якшиться, усі залишки бруду можна буде зняти пальцями або пластиковим скребком. Будьте обережні, не допускайте надмірного нагрівання або прямого контакту фену з делікатними поверхнями, щоб запобігти їх пошкодженню.

Скористайтесь медичним спиртом або рідиною для зняття лаку

Змочіть ватний диск або чисту тканину одним із цих засобів й обережно потріть забруднену ділянку. Спирт та ацетон сприяють розчиненню клею, що полегшує його видалення. Краще заздалегідь протестувати розчин на невеликій і непомітній ділянці, аби переконатися, що він не завдасть шкоди поверхні або не змінить її колір.

Використовуйте соняшникову олію

Щоб делікатніше видалити сліди від скотчу або наліпок, скористайтеся олією або арахісовою пастою. Нанесіть невелику кількість одного із засобів на пляму й залиште на кілька хвилин.

Олія допоможе розщепити клей, полегшивши його видалення. Використовуйте чисту тканину або паперовий рушник, щоб обережно потерти ділянку, поки залишки липучки не зникнуть. Далі очистьте поверхню м'яким милом і водою, щоб видалити жирні плями від олії.

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