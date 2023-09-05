Как научиться хорошо одеваться: четыре способа найти собственный стиль

Обучение стилю – это непрерывный процесс, требующий экспериментов, самоосознания и внимания к деталям. UAportal подготовил советы, которые помогут развить уникальное чувство стиля и уверенно выглядеть в собственном образе.

Экспериментируйте

Когда дело доходит до того, чтобы научиться правильно формировать свой стиль, желательно экспериментировать с разными образами. Не стоит бояться выходить из зоны комфорта и пробовать новые образы, цвета и паттерны. Это поможет найти то, что лучше подходит именно вам, и развить уникальное чувство стиля. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на модные тренды и внедрять их в гардероб в соответствии с собственным вкусом.

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Купите универсальные вещи

Еще один важный совет – вкладывать деньги в универсальные предметы гардероба. Это вневременные вещи, которые можно смешивать и комбинировать для создания разных образов. Например, классическая белая рубашка, хорошо подобранные джинсы, маленькое черное платье и пиджак, сшитый на заказ. Имея эти базовые вещи в своем шкафу, можно всегда создать нечто стильное вне зависимости от обстоятельств.

Добавьте аксессуары

Аксессуары – еще один ключевой аспект в создании образа. Правильно подобранные аксессуары могут превратить простой наряд в изысканный образ и придать ему индивидуальность. Поощряются эксперименты с ювелирными украшениями, шарфами, ремнями и сумочками. Важно соблюдать баланс и не переусердствовать – идеальным вариантом является выбор одного-двух ярких украшений.

Ухаживайте за собой

Кроме того, не стоит забывать об ухоженности и личной гигиене. Забота о волосах и коже является залогом безупречного и собранного образа. Регулярный уход за лицом и телом, аккуратная прическа, чистые и ухоженные ногти – важные детали, которые могут существенно повлиять на то, как человек представляет себя другим.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

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