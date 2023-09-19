Как научиться воспринимать критику: три способа, чтобы получить от нее пользу

Никто не любит, когда его критикуют. Однако иногда нужно научиться воспринимать негативные отзывы о себе и нормально реагировать на них. Uaportal подготовил практические советы, как помогут принять эти комментарии и использовать их в качестве возможности для усовершенствования.

Воспринимайте критику как возможность для усовершенствования

Будьте готовы учиться

Замечания могут помочь людям становиться лучше в том, что они делают.

Переосмысляйте негативные мнения

Сосредоточьтесь на конструктивных аспектах критики и используйте ее как мотивацию для развития.

Практируйте самоанализ

Выделите время на размышления о собственной работе и определите сферы совершенствования. Честность с собой и признание слабых сторон может облегчить восприятие критики других.

Видео дня

Регулярно ищите отзывов

Просите критики от других, то ли от коллег, то ли от наставников, то ли от руководителей. Важно создать безопасную и открытую среду, в которой люди будут чувствовать себя комфортно, предоставляя честный отзыв.

Отделяйте критику от самооценки

Важно помнить, что получение критики не делает кого-то неудачливым или плохим человеком.

Сосредоточьтесь на поведении, а не на человеке

Получая критику, помните, что она направлена на действия или работу, а не на человека. Важно отделить личность от полученного отклика и сосредоточиться на совершенствовании конкретного поведения или навыков.

Не воспринимайте ее лично

Не воспринимайте критику на свой счет и не становитесь в оборону. Вы должны понять, что это субъективная оценка вашей работы.

Делайте выводы по критике

Чтобы получить от критики истинную пользу, вы должны учиться на ней

Проанализируйте критику

Поищите закономерности или повторяющиеся моменты, ведь это может помочь определить сферы, требующие усовершенствования.

Установите цели для улучшения

На основе полученной обратной связи важно установить конкретные и достижимые цели для усовершенствования. Полезно разделить их на меньшие, управляемые шаги, над которыми можно постепенно работать.

Внедряйте изменения

Реагируйте на отзывы путем внедрения необходимых изменений, чтобы применить приобретенный опыт и демонстрировать собственный рост.

Отслеживайте прогресс

Важно регулярно оценивать прогресс и определять, являются ли внесенные изменения эффективными.

Ранее UaPortal поделился, как повысить самооценку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!