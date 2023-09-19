Как научиться воспринимать критику: три способа, чтобы получить от нее пользу
Никто не любит, когда его критикуют. Однако иногда нужно научиться воспринимать негативные отзывы о себе и нормально реагировать на них. Uaportal подготовил практические советы, как помогут принять эти комментарии и использовать их в качестве возможности для усовершенствования.
Воспринимайте критику как возможность для усовершенствования
- Будьте готовы учиться
Замечания могут помочь людям становиться лучше в том, что они делают.
- Переосмысляйте негативные мнения
Сосредоточьтесь на конструктивных аспектах критики и используйте ее как мотивацию для развития.
- Практируйте самоанализ
Выделите время на размышления о собственной работе и определите сферы совершенствования. Честность с собой и признание слабых сторон может облегчить восприятие критики других.
- Регулярно ищите отзывов
Просите критики от других, то ли от коллег, то ли от наставников, то ли от руководителей. Важно создать безопасную и открытую среду, в которой люди будут чувствовать себя комфортно, предоставляя честный отзыв.
Отделяйте критику от самооценки
Важно помнить, что получение критики не делает кого-то неудачливым или плохим человеком.
- Сосредоточьтесь на поведении, а не на человеке
Получая критику, помните, что она направлена на действия или работу, а не на человека. Важно отделить личность от полученного отклика и сосредоточиться на совершенствовании конкретного поведения или навыков.
- Не воспринимайте ее лично
Не воспринимайте критику на свой счет и не становитесь в оборону. Вы должны понять, что это субъективная оценка вашей работы.
Делайте выводы по критике
Чтобы получить от критики истинную пользу, вы должны учиться на ней
- Проанализируйте критику
Поищите закономерности или повторяющиеся моменты, ведь это может помочь определить сферы, требующие усовершенствования.
- Установите цели для улучшения
На основе полученной обратной связи важно установить конкретные и достижимые цели для усовершенствования. Полезно разделить их на меньшие, управляемые шаги, над которыми можно постепенно работать.
- Внедряйте изменения
Реагируйте на отзывы путем внедрения необходимых изменений, чтобы применить приобретенный опыт и демонстрировать собственный рост.
- Отслеживайте прогресс
Важно регулярно оценивать прогресс и определять, являются ли внесенные изменения эффективными.
Ранее UaPortal поделился, как повысить самооценку.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!