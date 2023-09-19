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Как научиться воспринимать критику: три способа, чтобы получить от нее пользу

Владислав Москаленко

Как отделить критику от самооценки

Никто не любит, когда его критикуют. Однако иногда нужно научиться воспринимать негативные отзывы о себе и нормально реагировать на них. Uaportal подготовил практические советы, как помогут принять эти комментарии и использовать их в качестве возможности для усовершенствования.

Воспринимайте критику как возможность для усовершенствования

  • Будьте готовы учиться

Замечания могут помочь людям становиться лучше в том, что они делают.

  • Переосмысляйте негативные мнения

Сосредоточьтесь на конструктивных аспектах критики и используйте ее как мотивацию для развития.

  • Практируйте самоанализ

Выделите время на размышления о собственной работе и определите сферы совершенствования. Честность с собой и признание слабых сторон может облегчить восприятие критики других.

  • Регулярно ищите отзывов

Просите критики от других, то ли от коллег, то ли от наставников, то ли от руководителей. Важно создать безопасную и открытую среду, в которой люди будут чувствовать себя комфортно, предоставляя честный отзыв.

Отделяйте критику от самооценки

Важно помнить, что получение критики не делает кого-то неудачливым или плохим человеком.

  • Сосредоточьтесь на поведении, а не на человеке

Получая критику, помните, что она направлена на действия или работу, а не на человека. Важно отделить личность от полученного отклика и сосредоточиться на совершенствовании конкретного поведения или навыков.

  • Не воспринимайте ее лично

Не воспринимайте критику на свой счет и не становитесь в оборону. Вы должны понять, что это субъективная оценка вашей работы.

Делайте выводы по критике

Чтобы получить от критики истинную пользу, вы должны учиться на ней

  • Проанализируйте критику

Поищите закономерности или повторяющиеся моменты, ведь это может помочь определить сферы, требующие усовершенствования.

  • Установите цели для улучшения

На основе полученной обратной связи важно установить конкретные и достижимые цели для усовершенствования. Полезно разделить их на меньшие, управляемые шаги, над которыми можно постепенно работать.

  • Внедряйте изменения

Реагируйте на отзывы путем внедрения необходимых изменений, чтобы применить приобретенный опыт и демонстрировать собственный рост.

  • Отслеживайте прогресс

Важно регулярно оценивать прогресс и определять, являются ли внесенные изменения эффективными.

Ранее UaPortal поделился, как повысить самооценку.

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