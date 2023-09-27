Как навсегда избавиться от тараканов в домашних условиях: три простых метода

UАportal подготовил эффективные советы и стратегии, которые помогут бороться и избавиться от тараканов в доме. Узнайте, как использовать эти методы, чтобы создать среду, свободную от вредителей, и поддерживать чистое и здоровое жилое пространство.

Поддерживайте чистоту и порядок в доме

Чтобы эффективно избавиться от тараканов дома, очень важно поддерживать чистоту и порядок. Их привлекают крошки пищи, разлитые жидкости и грязная посуда, поэтому важно поддерживать чистоту на кухне. Регулярно протирайте столешницы, подметайте пол и мойте посуду.

Кроме того, следите за регулярным выбрасыванием мусора и плотно закрывайте доступ к ведру с отходами, чтобы предотвратить проникновение тараканов в потенциальный источник пищи.

Читайте также: Как сделать самодельную ловушку для тараканов за копейки: лайфхак

Закройте точки доступа

Они могут проникать в жилище через небольшие трещины и щели, поэтому важно заклеить все потенциальные места проникновения тараканов. Осмотрите дом на наличие щелей вокруг окон, дверей и инженерных труб и заклейте их герметиком или изолентой. Обратите особое внимание на места, где трубы или провода входят в дом, поскольку это самые распространенные точки проникновения тараканов.

Используйте приманки и ловушки от тараканов

Если имеете дело с нашествием тараканов, эффективным решением может стать использование приманок и ловушек от них. Они содержат медленно действующий яд, который тараканы съедают, а затем уносят обратно в свои гнезда, эффективно уничтожая всю колонию. Разложите приманки в местах, где они чаще всего появляются, например под раковинами, за бытовыми приборами и в темных углах.

Напомним, мы уже писали, как сделать натуральное средство для борьбы с тараканами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!