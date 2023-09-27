Як назавжди позбутися тарганів в домашніх умовах: три простих методи

UAportal підготував ефективні поради та стратегії, які допоможуть боротися та позбутися тарганів у домі. Дізнайтеся, як застосувати ці методи, щоб створити середовище, вільне від шкідників, та підтримувати чистий і здоровий житловий простір.

Підтримуйте чистоту та порядок в оселі

Щоб ефективно позбутися тарганів вдома, дуже важливо підтримувати чистоту і порядок. Їх приваблюють крихти їжі, розлиті рідини та брудний посуд, тому важливо підтримувати чистоту на кухні. Регулярно протирайте стільниці, підмітайте підлогу та мийте посуд.

Крім того, слідкуйте за регулярним викиданням сміття та щільно закривайте доступ до відра з відходами, щоб запобігти проникненню тарганів до потенційного джерела їжі.

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Закрийте точки доступу

Вони можуть проникати у житло через невеликі тріщини та щілини, тому дуже важливо заклеїти всі потенційні місця проникнення тарганів. Огляньте дім на наявність щілин навколо вікон, дверей та інженерних труб і заклейте їх герметиком або ізоляційною стрічкою. Зверніть особливу увагу на місця, де труби або дроти входять в оселю, оскільки це найпоширеніші точки проникнення тарганів.

Використовуйте приманки та пастки від тарганів

Якщо маєте справу з нашестям тарганів, ефективним рішенням може стати використання приманок і пасток від них. Вони містять повільно діючу отруту, яку таргани з'їдають, а потім несуть назад у свої гнізда, ефективно знищуючи всю колонію. Розкладіть приманки в місцях, де вони найчастіше з'являються, наприклад, під раковинами, за побутовими приладами та в темних кутках.

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