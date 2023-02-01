Як зробити саморобну пастку для тарганів за копійки: лайфхак

Таргани в будинку – це досить неприємна проблема, з якою важко боротися. Засобів, які можуть допомогти позбутись тарганів також багато, але не всі вони працюють, а деякі засоби коштують дуже дорого.

Бюджетним рішенням буде зробити липку саморобну пастку-приманку, яка реально працює та коштує копійки. Для цього знадобиться лише скотч.

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Щоб зробити таку пастку потрібно придбати "особливий" скотч. Це може бути армована клейка стрічка, яку можна знайти в господарських та будівельних магазинах.

Відріжте смужку потрібного розміру та загніть краї так, щоб пастку можна було переносити. У центр пастки покладіть приманку, бажано, щось із яскравим запахом. Укладіть липку пастку за кухонним гарнітуром, ближче до труб, біля смітника, а також у місцях, де ви бачили тарганів.

Кожні 3 дні таку пастку потрібно міняти на нову.

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