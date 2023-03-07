Как открыть бутылку вина без штопора: три совета

UAportal подготовил три совета по открытию бутылки вина без штопора. Они помогут насладиться вкусным напитком без хлопот и проблем.

Совет 1

Используйте ботинок в качестве рычага для упора в стену. Прижмите каблук к кромке бутылки, затем сильно прижмите ее ногой к стене, держась обеими руками за горлышко бутылки. Это должно вытолкнуть пробку настолько, что вы сможете извлечь ее рукой.

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Совет 2

Используйте ключи или другие металлические предметы. Положите по одному ключу или другому металлическому предмету по обе стороны от пробки (сверху) и крутите их друг от друга с разной скоростью, пока пробка не выскочит.

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Совет 3

Оберните старое полотенце вокруг горлышка бутылки и положите ее на твердую поверхность, например, бетон или дерево. Возьмите другой плоский предмет, например, нож для масла или ложку, и положите его прямо на то место, где пробка вставляется в горлышко бутылки. Затем осторожно постучите по ней несколько раз чем-то вроде молотка, пока пробка не выйдет настолько, что вы сможете безопасно вытащить ее рукой.

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