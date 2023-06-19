Как перебрать вещи в шкафу и навести порядок в гардеробе: советы от модниц

Вам надоело каждое утро рыться в своем гардеробе, пытаясь найти идеальный наряд? Хотелось бы вам иметь простой и эффективный способ упорядочить свою одежду?

UAportal подготовил полезное руководство, которое поможет справиться с организацией гардероба. Используя эти практические советы и рекомендации, вы сможете превратить захламленный шкаф в хорошо организованное и функциональное пространство.

Сортировка и наведение порядка

Начните с того, что достаньте все вещи из шкафа и оцените каждый предмет. Разделите одежду на три категории: оставить, пожертвовать и выбросить. Спросите себя, подходит ли каждая вещь, в хорошем ли она состоянии и носили ли вы ее в течение последнего года. Будьте честны с собой и отпустите вещи, которые вам больше не нужны.

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Распределите вещи по категориям и группам

Определите различные категории, такие как верхняя одежда, нижняя одежда, платья, верхняя одежда и аксессуары. Внутри каждой категории сгруппируйте похожие вещи. Например, повесьте все блузки вместе, отделите брюки от юбок, а аксессуары разложите по специальным ящикам или контейнерам. Таким образом, вы будете иметь четкое представление о том, что у вас есть, и сможете легко найти то, что вам нужно.

Используйте решения для хранения

Используйте вешалки, крючки и полки, чтобы максимально использовать вертикальное пространство. Используйте подставки для обуви или прозрачные коробки для обуви, чтобы обувь была организована и хорошо видна.

Для хранения мелких вещей, таких как носки, нижнее белье или ремни, используйте разделители для ящиков или небольшие корзины. Кроме того, освободите пространство и избавьте свой гардероб от беспорядка, используя контейнеры для хранения или вакуумные пакеты для сезонных вещей.

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Соблюдайте систему

Возьмите за правило после каждого использования класть вещи на отведенные им места. Это предотвратит повторный беспорядок в вашем гардеробе. Регулярно пересматривайте свою одежду и повторяйте процесс сортировки и наведения порядка, чтобы ваш гардероб был организованным и актуальным.

Оптимизируйте расположение гардероба

Разложите одежду в зависимости от частоты ее использования, чтобы наиболее ношеные вещи были легко доступны. Повесьте деликатные или легко мнущиеся вещи, чтобы предотвратить их повреждение. Используйте решения для хранения, которые лучше всего подходят для вашего пространства, например, используйте крючки на внутренней стороне дверей для аксессуаров или добавьте зеркало во весь рост для удобства.

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