Акцент на простоте и минимализме: 10 идей романтического маникюра на лето (фото)

Летом хочется чего-нибудь свежего, романтического и изысканного в маникюре. Идеальными будут чудесные, бежевые, розовые, зеленые и другие цвета, которые придадут элегантности.

UAportal предлагает 10 интересных идей для создания летнего дизайна ногтей. Так вы будете выглядеть непревзойденно. Не стесняйтесь выбирать нежные и светлые цвета.

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Заметим, что серость может оказаться депрессивной. Но зачем позволять себе скучать? Вы можете легко украсить свою повседневную жизнь, только изменив цвет своих ногтей.

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Чтобы выйти из тени и всегда выглядеть стильно, нужен только удачный или красочный маникюр. Вашим секретным оружием становится нейл-арт. Этот тренд популярен как никогда! Благодаря этому лак для ногтей заиграют с разнообразием стилей, от минимализма до самого гламурного, чтобы удовлетворить любой вкус. Добавьте своим ногтям элегантности и оригинальности, чтобы сиять при любых обстоятельствах.

Добавьте яркости и свежести: Топ-10 идеи для летнего маникюра

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Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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