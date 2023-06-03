Акцент на простоті та мінімалізмі: 10 ідей романтичного манікюру на літо (фото)

Влітку хочеться чогось свіжого, романтичного та вишуканого у манікюрі. Ідеальними будуть нюдові, бежеві, рожеві, зелені та інші кольори, які додадуть елегантності.

UAportal пропонує 10 цікавих ідей для створення літнього дизайну нігтів. Так ви будете мати неперевершений вигляд. Не соромтеся обирати ніжні та світлі кольори.

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Зауважимо, що сірість може стати депресивною. Але навіщо дозволяти собі сумувати? Ви можете легко прикрасити своє повсякденне життя, лише змінивши колір своїх нігтів.

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Щоб вийти з тіні й завжди мати стильний вигляд, потрібен лише вдалий чи барвистий манікюр. Вашою секретною зброєю стає нейл-арт. Цей тренд популярний як ніколи! Завдяки цьому лак для нігтів заграють із різноманітністю стилів, від мінімалізму до найгламурнішого, щоб задовольнити будь-який смак. Тож додайте своїм нігтям елегантності та оригінальності, аби сяяти за будь-яких обставин.

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Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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