Как поддерживать чистоту ковров с помощью уксуса

Поддержание чистоты ковров может стать настоящей проблемой, особенно если у вас есть дети, домашние животные или вы часто принимаете гостей. Впрочем, вы можете поддерживать чистоту ваших ковров с помощью простого повседневного предмета, который есть у каждого дома.

Уксус – это универсальный бытовой предмет, который можно использовать для различных видов уборки. Он не только эффективен, но и экологичен, безопасен и экономичен. UAportal подготовил лайфхаки, как можно использовать уксус для поддержания чистоты ковров:

Точечная чистка пятен

Уксус можно использовать для удаления трудновыводимых пятен с ковров. Просто смешайте одну часть уксуса с одной частью воды, нанесите раствор на пятно, оставьте на 5 минут, а затем протрите чистой тряпкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно не будет полностью удалено.

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Дезодорируйте ковры

Уксус является идеальным решением для удаления неприятных запахов с ковров. Просто смешайте равные части воды и уксуса в бутылке с распылителем и распылите раствор на поверхность. Оставьте на 10-15 минут, а затем пропылесосьте как обычно.

Устранение пылевых клещей

Уксус – это натуральное средство для избавления от пылевых клещей, которые могут вызывать аллергию. Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды и с помощью бутылки с распылителем нанесите раствор на ковры. Оставьте на 10 минут, затем пропылесосьте как обычно. Повторяйте этот процесс раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Глубокая чистка ковров

Для глубокой очистки смешайте одну чашку белого уксуса с одним литром теплой воды. Используйте щетку для чистки, чтобы втереть раствор в ковер, затем оставьте его на 10-15 минут. Затем соберите раствор пылесосом и дайте коврам высохнуть на воздухе.

Напомним, ранее мы рассказывали про простой и дешевый способ почистить ковер без труда.

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