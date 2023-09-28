Как подобрать идеальную прическу к своей форме лица: советы для женщин

Готовы изменить свой образ с помощью прически, идеально дополняющей форму лица? UAportal подготовил советы и рекомендации, которые помогут подобрать наиболее удачную прическу, которая подчеркнет вашу природную красоту.

Вот несколько рекомендаций, на которые следует обратить внимание:

Овальная форма лица

Если у вас овальная форма лица, считайте, что вам повезло! Этой универсальной форме подойдет практически любая прическа. От коротких стрижек под пикси до длинных волнистых локонов можно свободно экспериментировать с разными стилями. Только убедитесь, что избегаете причесок, которые добавляют слишком много объема на макушке, поскольку это может сделать лицо длиннее.

Круглая форма лица

Для тех, кто имеет круглую форму лица, цель – создать иллюзию длины и острых углов. Выбирайте прически, которые добавляют высоты и объема на макушке, например, многослойные стрижки или высокий хвост. Избегайте каре до подбородка, потому что оно может сделать лицо круглее.

Квадратная форма лица

Если у вас квадратная форма лица с сильным подбородком, ключевым моментом является смягчение рис. Выбирайте прически, которые придают мягкости и женственности, например, длинные слои или челку, зачесанную в сторону. Избегайте прямых стрижек, которые могут выделить квадратность лица.

Форма лица типа "сердце"

Этот тип характеризуется более широким лбом и узким подбородком. Чтобы сбалансировать черты, выбирайте прически, которые придают ширине нижней части лица. Попробуйте каре до подбородка, многослойные стрижки или челку набок. Избегайте причесок, которые придают объем на макушке, так как это может сделать лоб шире.

Читайте также: Стилисты назвали лучшие прически для "зрелых" женщин с тонкими волосами

Бриллиантовая форма лица

Лица ромбовидной формы имеют узкий лоб и подбородок, а скулы шире. Цель – смягчить углы и создать баланс. Выбирайте прически с объемом по бокам, например, локоны или волны. Избегайте причесок, которые придают объему скулам, так как это может сделать лицо шире.

Треугольная форма лица

Треугольные лица имеют более широкую линию подбородка и более узкий лоб. Цель – сбалансировать пропорции. Выбирайте прически, которые придают объему и ширине в области лба, например, асимметричную челку или каскад. Избегайте причесок, которые придают объем на линии подбородка, так как это может сделать лицо шире.

Грушевидная форма лица

Лица грушевидной формы имеют более широкую линию челюсти и более узкий лоб. Цель – создать баланс и отвлечь внимание от линии подбородка. Выбирайте прически, которые придают объему и ширине верхней части лица такие, как каскад или короткие стрижки со рваными краями.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!