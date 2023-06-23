Как подобрать украшения к платью и создать идеальный образ: стильные лайфхаки

UAportal подготовил полезное руководство о том, как подобрать украшения к платью. Следуя этим советам, можно без труда дополнить наряд и создать стильный и гармоничный образ.

Учитывайте вырез декольте

Вырез платья играет решающую роль в определении типа украшений, которые лучше всего его дополняют. Для платьев с глубоким или V-образным вырезом выбирайте ожерелье с подвеской, которое подчеркивает форму декольте. Это привлекает внимание к вырезу декольте и придает элегантность.

Читайте также: Стилистка показала стильные ремни на лето 2023 года (фото)

Если вы надеваете платье с высоким горлом или с замысловатыми деталями, откажитесь от ожерелья и сделайте акцент на серьгах или браслетах. Такой баланс гарантирует, что украшения будут подчеркивать платье, не перегружая его.

Видео дня

Сочетайте металлы и цвета

Подбирая украшения к платью, важно учитывать металлы и цвета. Если на вас платье теплых оттенков, таких как земляной коричневый или яркий оранжевый, выбирайте украшения из золота или розового золота. Эти металлы дополняют теплые оттенки и придают теплоту вашему образу в целом.

К платьям холодных оттенков, таких как ледяной голубой или мятный зеленый, лучше всего подойдут украшения из серебра или белого золота. Эти металлы создают гармоничный контраст, подчеркивая прохладу платья.

Помимо металлических оттенков, обратите внимание на цвет самого платья. Если ваше платье имеет смелые и яркие цвета, выбирайте украшения нейтральных тонов, таких как серебро или золото. Это позволит аксессуарам не конкурировать с платьем, а дополнять его яркие оттенки.

С другой стороны, если на вас платье нейтрального цвета, вы можете смело экспериментировать с более смелыми и яркими украшениями. Это придаст индивидуальность и визуальный интерес всему образу.

Читайте также: 5 базовых вещей на лето, которые должна иметь каждая модница (фото)

Соблюдайте пропорции

Когда дело доходит до подбора украшений к платью, важно сбалансировать пропорции обоих. Если на вас платье с замысловатыми узорами или украшениями, выбирайте более простые и сдержанные украшения. Это позволит платью занять центральное место, а украшениям – тонко подчеркнуть его.

С другой стороны, если ваше платье минималистично или однотонно, у вас есть возможность дополнить его более смелыми и броскими украшениями. Это добавит драматизма и визуального интереса к вашему наряду.

Еще один аспект пропорций, который следует учитывать, – это длина платья. Для коротких платьев выбирайте серьги и браслеты, которые привлекают внимание к рукам и лицу. Избегайте длинных колье, которые могут визуально уменьшить силуэт вашего тела.

Для длинных платьев удлиненные ожерелья могут стать отличным выбором, поскольку они вытягивают общий силуэт. Однако будьте осторожны и не переусердствуйте. Цель – найти баланс и убедиться, что украшения подчеркивают платье, не перегружая ваш образ.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!