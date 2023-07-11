Как построить лучшие отношения с семьей, друзьями или коллегами: эффективные советы

Построение и поддержание здоровых отношений с семьей, друзьями или коллегами имеет важное значение для нашего счастья и благополучия. Однако иногда бывает сложно справиться с трудностями в общении. UaPortal подготовил практические советы о том, как построить или укрепить отношения.

Сосредоточьте внимание на самом важном

Вместо того чтобы пытаться поддерживать многочисленные связи, сосредоточьтесь на нескольких значимых здоровых отношениях. Это даст вам больше времени и энергии, которые можно использовать для улучшения коммуникации.

Будьте активным слушателем

Чтобы выстроить лучшие отношения, станьте активным слушателем. Проявляйте интерес к другим. Уделяйте свое внимание. Если вы внимательно слушаете собеседника, то другой человек будет чувствовать, что его ценят и понимают. Следовательно, вы больше узнаете о ее взглядах и опыте.

Видео дня

Следите за своим разговором

Следите за своими словами, тоном и языком жестов. Будьте открыты, а также уважайте и учитывайте чувства другого человека. Здоровая коммуникация формирует фундамент крепких отношений и способствует пониманию и доверию.

Развивайте свою эмпатию

Поставьте себя на место другого человека и попытайтесь понять его эмоции и точку зрения. Демонстрируйте свое сострадание и стройте более глубокую связь с другими. Эмпатия также помогает найти общий язык, когда возникают разногласия.

Рассказывайте о своих потребностях

Четко сообщайте о своих потребностях, ожиданиях и границах, а также уважайте границы, установленные другими. Это создаст ощущение безопасности, доверия и уважения в отношениях, а также будет способствовать здоровой динамике и взаимопониманию.

Инвестируйте время и усилия в развитие ваших отношений

Регулярно поддерживайте связь с важными для вас людьми с помощью телефонных звонков, текстов или личных встреч. Планируйте совместные мероприятия, отмечайте важные события и предлагайте поддержку в трудные времена. Если вы будете активно участвовать в жизни друг друга, то сможете укрепить связи и создать общие приятные воспоминания.

Ранее, UaPortal поделился, как себя вести, когда вам не понравился подарок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!