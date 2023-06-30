Как правильно очистить кондиционер и не поломать его: советы экспертов

Поддержание чистоты кондиционера имеет решающее значение для эффективного охлаждения и оптимальной работы. Эксперты рекомендуют регулярно чистить внутренний и наружный блоки, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи. UAportal подготовил полный набор инструкций для того, чтобы процесс чистки прошел гладко и без возможных казусов.

Как часто нужно чистить кондиционер?

Чтобы поддерживать кондиционер в отличной форме, рекомендуется чистить внутренний блок каждые 2-4 недели. Это поможет предотвратить засорение воздушных фильтров и обеспечит эффективное охлаждение. С другой стороны, обслуживание наружного блока сплит-системы достаточно проводить один-два раза в год.

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Признаки, указывающие на то, что пора почистить ваш кондиционер

Несколько признаков могут указывать на то, что ваша сплит-система нуждается в чистке:

необычные шумы, такие как гудение или треск во время работы;

затхлый запах после включения кондиционера;

медленное снижение температуры в помещении по сравнению с тем, что было раньше;

повышенное потребление электроэнергии.

Важно отметить, что если вы не являетесь профессиональным специалистом, рекомендуется проводить только поверхностную чистку, такую как очистка фильтров кондиционера, удаление пыли с радиатора и вентилятора, а также мытье корпуса. Более тщательную чистку глубоко расположенных элементов следует доверить специалистам, чтобы избежать риска повреждения кондиционера.

Очистка внутреннего блока кондиционера

Ниже приведены шаги для эффективной очистки внутреннего блока вашего кондиционера:

1. Определите тип фильтров:

Обратитесь к инструкции к вашей модели сплит-системы, чтобы определить тип фильтров. Можно чистить только многоразовые сетчатые фильтры, а одноразовые фильтры следует заменять в соответствии с инструкциями.

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2. Снимите фильтры:

Отсоедините вилку питания от розетки и поднимите крышку сплит-системы. Осторожно вытащите моющиеся сетчатые фильтры. Для одноразовых фильтров следуйте инструкциям, предоставленным производителем.

3. Очистите или замените фильтры:

Стряхните пыль с одноразовых фильтров или замените их, если они сильно загрязнены. Для очистки многоразовых фильтров выполните следующие действия:

Пропылесосьте фильтры, чтобы удалить мелкий мусор. Промойте фильтры под прохладной проточной водой с помощью губки, чтобы аккуратно удалить грязь. Для удаления стойких загрязнений замочите фильтры в мыльной воде (если это разрешено инструкцией), затем тщательно промойте и высушите естественным образом.

4. Очистите внутренние компоненты:

Используйте пылесос для удаления мусора из открытого внутреннего блока. Используйте мягкую ткань, чтобы протереть доступные участки и удалить грязь. Для дезинфекции и защиты деталей используйте подходящее средство для очистки кондиционера в соответствии с инструкциями на упаковке.

5. Установите фильтры на место:

Убедитесь, что сетчатые фильтры полностью высохли, прежде чем устанавливать их обратно. Нанесите рекомендуемый чистящий спрей, если это разрешено, подождите 10-15 минут, затем установите фильтры на место и закройте крышку. В случае одноразовых фильтров замените их сразу же.

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6. Проверьте правильность работы:

Включите очищенный и полностью собранный прибор в режиме охлаждения, чтобы оценить его работу. Если вы по-прежнему замечаете необычные шумы или неприятные запахи, может потребоваться профессиональное обслуживание с использованием специализированных средств и оборудования.

Очистка наружного блока кондиционера

Чистка наружного блока требует особой осторожности. Если вы живете в многоэтажном доме с внешним расположением наружного блока, рекомендуется вызвать технического специалиста для профилактической очистки. Если вы решили почистить его самостоятельно, выполните следующие действия:

1. Разберите блок:

Отключите сплит-систему от электросети и снимите верхнюю крышку кондиционера с помощью отвертки. Отцепите решетку, закрывающую вентилятор, чтобы получить доступ к внутреннему пространству наружного блока.

2. Очистите внутреннюю часть наружного блока:

Тщательно пропылесосьте все доступные поверхности, чтобы удалить пыль и мусор. Используйте сухую тряпку для удаления пыли, скопившейся в углах, на поддоне и других труднодоступных частях.

Нанесите мыльный раствор на внутренние поверхности с помощью пластиковой бутылки с распылителем. Оставьте его на 10-15 минут, чтобы растворить грязь, затем протрите детали влажной губкой или тканью. При необходимости прополощите ткань в чистой воде.

3. Вымойте внешнюю часть наружного блока:

Используя тот же мыльный раствор и губку или ткань, тщательно вымойте внешнюю часть кондиционера. Смойте пену чистой водой, а затем насухо протрите поверхность тканью.

4. Соберите наружный блок:

Убедитесь, что внутренняя и внешняя поверхности блока сухие. Установите на место решетки вентилятора и верхнюю крышку, проследив, чтобы они были чистыми и сухими.

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