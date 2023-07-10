Как правильно сочетать цвета: лайфхаки, которые изменят вашу повседневность

Одной из самых распространенных ошибок в дизайне дома или подборе одежды неправильный выбор цветов. Понимая, как оттенки сочетаются друг с другом, вы можете создавать визуально привлекательные и гармоничные комбинации, которые улучшат ваш стиль, жилое пространство и фото. UAportal подготовил практические советы, которые помогут вам справиться с этим.

Одежда

Цветовая гамма одежды может подчеркнуть вашу индивидуальность.

Вот несколько советов по созданию стильного и гармоничного наряда:

Дополнительные цвета:

Не бойтесь сочетать противоположные друг другу цвета. Например, синий и оранжевый или красный и зеленый. Следовательно, вы можете создать яркий и привлекательный образ. В то же время не забудьте сбалансировать интенсивность цвета, чтобы не перегрузить наряды.

Видео дня

Монохромная палитра:

Монохромная цветовая гамма подразумевает использование различных оттенков и тонов одного цвета. Так вы создадите изысканный образ, придавая глубину и размерность вашему наряду.

Блокировка цвета:

Цветовая блокировка подразумевает сочетание смелых и контрастных оттенков, чтобы создать визуально яркий стиль. Эта техника предусматривает эксперименты с разными комбинациями, имеющими целью выразить вашу креативность.

Интерьер

Правильное цветовое сочетание в дизайне интерьера любое помещение сделает визуальным привлекательным и гармоничным. Итак, когда вы выбираете цветы для дома, учитывайте следующие советы:

Настроение и атмосфера:

Различные цвета вызывают всяческое настроение и эмоции. К примеру, теплые тона, такие как красный, оранжевый и желтый, создают уютную и энергичную атмосферу. Холодные тона, в частности, голубой и зеленый, способствуют расслаблению и спокойствию. Выбирайте цвета в соответствии с настроением, которое вы хотите достичь в каждой комнате.

Гармония цвета:

Когда вы создаете дизайн интерьера, учитывайте гармонию цветов. Можете применить одно из самых популярных правил – 60-30-10, согласно которому у 60% помещения преобладает основной цвет, 30% – второстепенный, а 10% – акцентный. Такой баланс обеспечивает цельный и красивый вид комнаты.

Акцентные цвета:

Добавление акцентного цвета может оживить комнату и сделать ее особенной. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами. Например, используйте подушки, ковры или произведения искусства, чтобы добавить контрастные или дополнительные цвета, которые улучшат общий дизайн.

Фотография

От правильного сочетания цвета в фото зависит его успех. Вот несколько советов, которые следует учитывать при съемке.

Теория цвета:

Если вы понимаете теорию цвета, то сможете создавать визуально привлекательные фотографии. Дополнительные оттенки могут создать динамический контраст. В то же время цвета, расположенные рядом друг с другом на цветовом круге, могут создать гармоничный и успокаивающий эффект. Экспериментируйте с разными оттенковыми комбинациями, чтобы вызвать определенные эмоции на фотографиях.

Контекст и объект:

При выборе цветов учитывайте контекст и тему вашей фотографии. К примеру, яркие и смелые цвета хорошо подходят для оживленной уличной фотографии. В то же время мягкие пастельные тона больше подходят для беззаботного пейзажа. Адаптируйте свой выбор оттенков, чтобы подчеркнуть историю или настроение, которое вы хотите передать.

Обработка:

Обработка фото может усилить сочетание цвета на ваших фотографиях. Экспериментируйте с редактируемыми программами, чтобы настроить оттенки, насыщенность и контрастность, чтобы достичь желаемого эффекта.

Ранее UaPortal порекомендовал, как защитить нежную кожу от солнца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!