Как правильно составить резюме, чтобы вас взяли на работу: три простых шага

Резюме – инструмент личного маркетинга, который представляет потенциальным работодателям вашу квалификацию, опыт и навыки. UAportal подготовил практические советы по составлению этого документа, которые помогут найти работу своей мечты.

Составляйте резюме в соответствии с вакансией, на которую вы претендуете

Внимательно прочтите описание вакансии и убедитесь в том, что ваше резюме подчеркивает навыки и опыт, которые наиболее актуальны для этой должности. Например, если работодатель отметил сильные коммуникативные навыки, обязательно укажите собственный опыт публичных выступлений или обслуживание клиентов. Если в требованиях на конкретную должность речь идет об особых технических скилах, расскажите о своих профессиональных сертификатах или учебах.

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Добавляйте ключевые слова из описания вакансии. Многие компании используют системы отслеживания кандидатов для сканирования резюме на наличие определенных фраз. Поэтому, если вы их употребляете, то увеличиваются шансы, что вас заметит рекрутер.

Используйте легко читаемый четкий формат

Хорошо оформленное резюме может произвести отличное первое впечатление на потенциальных работодателей. Убедитесь, что текст легко воспринимается и имеет четкую структуру. Используйте заголовки и подзаголовки для упорядочения информации и убедитесь, что размер шрифта достаточно велик, чтобы его можно было прочитать.

Также важно использовать профессиональный шрифт, например Times New Roman, Arial или Calibri. Избегайте использования декоративных шрифтов, которые могут придать вашему резюме непрофессиональный вид. Проверьте документ на наличие грамматических ошибок. Попросите друга или коллегу просмотреть ваше резюме перед отправкой.

Подчеркивайте свои достижения, а не только обязанности

Избегайте простого перечисления своих должностных обязанностей, ведь важно также отметить свои достижения и успехи. Речь идет о наградах, повышениях, успешных проектах, которые вы завершили. Лучше указывайте свои достижения количественно, используя цифры или проценты, чтобы показать результаты собственной работы на предыдущих должностях.

Еще один способ подчеркнуть свои достижения – использовать глаголы действия, которые помогут вам лучше продемонстрировать свои навыки и опыт. Например, "разработал", "руководил", "внедрил", "достиг" и т.д.

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