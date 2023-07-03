Як правильно скласти резюме, щоб вас взяли на роботу: три простих кроки

Резюме – це інструмент особистого маркетингу, який представляє потенційним роботодавцям вашу кваліфікацію, досвід та навички. UAportal підготував практичні поради щодо складання цього документа, які допоможуть вам знайти роботу своєї мрії.

Складайте резюме відповідно до вакансії, на яку ви претендуєте

Уважно прочитайте опис вакансії та переконайтеся в тому, що ваше резюме підкреслює навички та досвід, які є найбільш актуальними для цієї посади. Наприклад, якщо роботодавець наголосив на сильних комунікативних навичках, обов'язково вкажіть власний досвід публічних виступів чи обслуговування клієнтів. Якщо у вимогах на конкретну посаду йдеться про особливі технічні скіли, розкажіть про свої професійні сертифікати чи навчання.

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Додавайте ключові слова з опису вакансії. Багато компаній використовують системи відстеження кандидатів для сканування резюме на наявність певних фраз. Тому, якщо ви їх вживаєте, то збільшуються шанси, що вас помітить рекрутер.

Використовуйте чіткий формат, що легко читається

Добре оформлене резюме може справити чудове перше враження на потенційних роботодавців. Переконайтеся, що ваш текст легко сприймається та має чітку структуру. Використовуйте заголовки та підзаголовки для впорядкування інформації та переконайтеся, що розмір шрифту досить великий, щоб його можна було прочитати.

Також важливо використовувати професійний шрифт, наприклад Times New Roman, Arial або Calibri. Уникайте використання декоративних шрифтів, які можуть надати вашому резюме непрофесійного вигляду. Перевірте свій документ на наявність граматичних помилок. Попросіть друга або колегу переглянути ваше резюме перед відправкою.

Підкреслюйте свої досягнення, а не лише обов'язки

Уникайте простого перерахування своїх посадових обов'язків, адже важливо також наголосити на своїх досягненнях та успіхах. Йдеться про нагороди, підвищення, успішні проєкти, які ви завершили. Краще вказуйте свої здобудки кількісно, використовуючи цифри чи відсотки, щоб показати результати власної роботи на попередніх посадах.

Ще один спосіб підкреслити свої досягнення – використовувати дієслова дії, які допоможуть вам краще продемонструвати свої навички та досвід. Наприклад, "розробив", "керував", "впровадив", "досяг" і т. д.

Раніше, UaPortal поділився, як грілка може врятувати від спеки.

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