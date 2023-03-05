Как правильно стирать кухонные полотенца: пять советов, которые помогут убрать пятна

Когда дело доходит до стирки кухонных полотенец, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы сделать их чистыми, не повредив ткань и не потеряв впитывающую способность. UAportal подготовил пять советов, как правильно стирать кухонные полотенца.

Совет 1

Прежде чем стирать кухонное полотенце, проверьте этикетку по уходу за ним на наличие специальных инструкций по очистке. Это позволит избежать повреждений, вызванных использованием неправильного мыла или температуры воды.

Совет 2

Отделяйте кухонные полотенца от других тканей, когда кладете их в стиральную машину. Для них требуется меньше моющего средства, чем для обычных предметов одежды, и стирать их следует при более низкой температуре.

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Совет 3

Когда речь идет о стиральном порошке, выбирайте мягкие средства, предназначенные специально для деликатных тканей, или натуральные средства. Пищевая сода или белый уксус, например, не повреждают волокна кухонных полотенец.

Совет 4

Стирайте кухонные полотенца в холодной воде, так как горячая вода может вызвать усадку и быстрее разрушить волокна, что со временем сделает их менее впитывающими.

Совет 5

После стирки вывешивайте кухонные полотенца на вешалку, а не в сушилку. Это поможет сохранить форму и текстуру ткани.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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