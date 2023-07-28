Как правильно выбрать комфортную детскую обувь: важные советы, которые сделают ваши покупки удачными

Из-за неумения родителей правильно подобрать обувь, ребенку иногда может быть дискомфортно его носить. UAportal подготовил полезную статью, которая поможет вам приобрести самые комфортные вещи для своих малышей.

Правильно измеряйте

Чтобы правильно выбрать обувь, нужно точно измерить размер стопы. Однако следует помнить, что нога ребенка быстро растет, поэтому нужно регулярно следить за переменами. При снятии мерок следите за тем, чтобы ребенок стоял, опираясь всем весом на обе ноги. Кроме этого, соблюдайте следующие правила:

Используйте измерительную ленту или прибор для измерения стопы.

Для комфорта ребенка оставьте немного свободного пространства в области носка (примерно размер ширины большого пальца).

Измеряйте обе ноги, ведь одна конечность может быть чуть больше другой.

Видео дня

Если вы будете правильно измерять обувь, то это снизит вероятность возникновения дискомфорта и других потенциальных проблем со стопой.

Тип обуви для определенных условий

Для разных видов деятельности требуются отличные типы обуви.

Кроссовки

Идеально подходят для повседневной деятельности, в частности, бега и занятий спортом. Ищите кроссовки с хорошей поддержкой и амортизацией свода стопы, чтобы вам было максимально комфортно, а также предотвратить травмы.

Сандалии

Идеально подходят для жаркой погоды и для повседневных прогулок. Выбирайте сандалии с ремешками, которые надежно фиксируют стопу и обеспечивают поддержку свода.

Туфли

Для официальных мероприятий выбирайте туфли, которые хорошо сидят и не ограничивают ваши движения. Обратите внимание на мягкие стельки и достаточное пространство для стопы во избежание дискомфорта при длительном ношении.

Материал имеет значение

Материал, из которого изготовлена обувь, может оказывать существенное влияние на комфорт и воздухопроницаемость.

Кожа

Прочная и обеспечивает хорошую поддержку. Обувь из натуральной кожи дышит и затем подстраивается под форму стопы.

Ткань

Обувь из ткани легкая и воздухопроницаемая, что делает их отличным вариантом для занятий спортом и прогулку в теплую погоду.

Резина

Обеспечивает отличное сцепление и выдержку, идеально подходит для игр под открытым небом в дождливые дни.

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