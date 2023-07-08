Как размешать муку без комочков: лайфхаки от кондитеров

Размешивание муки без комочков может стать сложной задачей даже для самых опытных поваров. Но если использовать правильные советы и рекомендации, можно каждый раз добиваться гладкого результата без комочков. UAportal подготовил список полезных советов, благодаря которым размешивать муку станет еще проще.

Совет 1

Просеивайте муку заранее

Этот процесс помогает разбить все комки муки, которые могли образоваться во время хранения или транспортировки, и обеспечивает равномерную текстуру всей смеси. Чтобы правильно просеять муку, используйте мелкоячеистое сито или просеиватель и аккуратно встряхивайте его над миской, пока все ингредиенты не будут равномерно распределены.

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Совет 2

Используйте холодную воду для смешивания

Холодная вода помогает предотвратить слишком быстрое развитие нитей клейковины, что не дает им стать жесткими и жевательными после приготовления. Кроме того, использование холодной воды также способствует более равномерному распределению молекул жира в смеси, в результате чего выпечка получается более легкой и пушистой!

Совет 3

Добавляйте сухие ингредиенты медленно и осторожно

При добавлении сухих ингредиентов, таких как пекарский порошок или сахар, во влажные смеси, например, в тесто для тортов или печенья, добавляйте их медленно, постоянно помешивая венчиком или деревянной ложкой, пока все не превратится в однородную массу. Важно не торопиться с этим шагом, так как это может привести к неравномерному распределению ингредиентов, что впоследствии приведет к образованию комочков!

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