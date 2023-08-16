Как сэкономить время на приготовление пищи: пять простых рекомендаций

UAportal подготовил руководство по уловкам мудрой хозяйки для приготовления вкусных блюд на скорую руку. Эти методы призваны помочь людям сэкономить время на кухне, наслаждаясь ароматными и сытными блюдами.

Независимо от того, является ли человек занятым профессионалом или родителями, которые объединяют много обязанностей, эти советы помогут вам приготовить вкусную еду без ущерба вкусу и качеству.

Планируйте заранее

Уделяя несколько минут еженедельно планировке блюд, можно сэкономить время и снизить стресс. Начните с создания плана питания на неделю, учитывая все ингредиенты, которые уже находятся под рукой.

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Затем составьте список продуктов, которые необходимо приобрести. Таким образом можно избежать поездок в магазин в последнюю минуту, а все необходимые ингредиенты будут готовы, когда придет время готовить.

Готовьтесь заранее

Это включает в себя нарезку овощей, маринование мяса и предварительное измерение ингредиентов. Выполняя эти задания раньше времени, можно сэкономить значительное время.

К примеру, все овощи для жареного мяса можно нарезать заранее и хранить в холодильнике до готовности. Таким образом, когда придет время готовить блюдо, ингредиенты можно быстро приготовить и подать на стол.

Используйте экономящую время технику

Покупка таких приборов, как мультиварка, пароварка или гриль могут значительно сократить время приготовления пищи. К примеру, все ингредиенты для тушеного мяса можно забросить в мультиварку утром, и уже к обеду вкусное блюдо будет готово. Эти приборы позволяют использовать подход "поставил и забыл", освобождая время, чтобы сосредоточиться на других задачах.

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Заполните кладовую продуктами

Важно, чтобы в кладовке всегда были основные ингредиенты, такие как консервированные бобы, макароны, рис, специи и соусы. Таким образом, базовые продукты всегда будут под рукой, чтобы приготовить еду в кратчайшие сроки. Кроме того, храня в морозильной камере запас замороженных овощей и белков, таких как куриные грудки или говяжий фарш, можно приготовить множество разнообразных блюд на скорую руку.

Готовьте еду в одной емкости

Примерами блюд в одном горшке есть рагу, паста и запеканки. Сочетание всех ингредиентов в одной посуде позволяет максимально раскрыть вкус и упростить процесс приготовления.

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