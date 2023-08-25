Как сохранить обувь в идеальном состоянии: Топ-5 простых лайфхаков

Каждому из нас хочется, чтобы наша обувь выглядела аккуратно и красиво. Однако с каждым шагом оно неизбежно изнашивается, что может усугубить его состояние. UaPortal подготовил простые советы, которые помогут вам продлить срок службы обуви и сохранить ее безупречный вид.

Регулярная чистка

Чтобы сохранить внешний вид и долговечность обуви, нужно регулярно ее чистить. Начните с удаления любой сыпучей грязи или мусора мягкой щеткой или тряпкой. Затем небольшое количество жидкого мыла смешайте с водой, затем деликатно этой смесью почистите необходимую поверхность. Тщательно промойте обувь и дайте ей высохнуть на воздухе.

Защита от воды

Вода может нанести значительный вред обуви и испортить ее внешний вид. Чтобы предотвратить это, нанесите водонепроницаемый спрей или воск на поверхность. Эти средства создают защитный барьер, отталкивающий влагу, предотвращая ее проникновение в материал. Важно следовать инструкциям к определенным средствам и наносить их повторно при необходимости, чтобы поддерживать водонепроницаемые свойства.

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Борьба с потертостями и царапинами

Независимо от того, насколько вы осторожны, потертости и царапины неизбежны. Но не беспокойтесь, ведь есть простые способы их устранения. К примеру, можете использовать небольшое количество зубной пасты или пищевой соды, смешанной с водой. Для этого следует аккуратно втереть смесь в нужное место мягкой тряпкой, затем вытереть начисто. Для замшевой обуви можно использовать специальную щетку или резинку.

Восстановление белых кроссовок

Белые кроссовки могут легко испачкаться и потерять яркость. Чтобы восстановить первоначальный вид, приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Эту смесь можно нанести на загрязненные участки и оставить на несколько минут. Затем пасту нужно счистить зубной щеткой или мягкой тканью. Любые остатки следует смыть и дать кроссовкам высохнуть на воздухе.

Как предотвратить появление неприятного запаха

Обувь со временем может приобрести неприятный запах, особенно если ее часто носить. Для борьбы с этим можно насыпать внутрь пищевую соду или кукурузный крахмал. Это поможет впитать влагу и нейтрализовать неприятные ароматы. Если оставить их на ночь, а утром вытряхнуть излишки, обувь будет пахнуть свежестью и чистотой.

Правильное хранение

Не стоит всю обувь складывать в одну кучу или бросать в угол. Приобретите подставку или используйте коробки для обуви, чтобы хранить их в порядке. Для высоких ботинок можно использовать формирователи или свернутую газету, чтобы предотвратить образование складок и потери формы.

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