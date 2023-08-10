Как сохранить зрение: советы и упражнения, которые помогут уменьшить нагрузку на глаза

Ваши глаза устают при работе за компьютером, а зрение понемногу снижается? UAportal подготовил полезные советы, которые помогут справиться с этой проблемой, следуя рекомендациям и выполняя различные упражнения.

Заботьтесь о сбалансированном питании

Потребляйте продукты, обогащенные витаминами А, С и Е, а также омега-3. Это может помочь защитить глаза от возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

Добавьте в свой ежедневный рацион салат из зелени, моркови и болгарского перца. К тому же вкушайте орехи или семена, ведь это может повысить усвоение необходимых питательных веществ.

Следуйте упражнениям для глаз

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Как и любые другие мышцы тела, глаза нуждаются в регулярных упражнениях. Следовательно, вы улучшите фокусировку, уменьшите нагрузку на глаза и предотвратите усталость.

Во время длительного пребывания перед экраном делайте короткие перерывы, чтобы выполнить эти упражнения. Для этого установите каждый час напоминания.

Несколько упражнений, которые вы можете попробовать:

Моргание

Быстрое моргание в течение нескольких секунд увлажнит глаза и снизит их чувствительность.

Потирание ладоней

Потрите ладони друг о друга, чтобы получить тепло, а затем осторожно разместите их над закрытыми глазами. Это обеспечит им покой, комфорт и теплоту.

Закатывание глаз

Взгляните вверх и медленно закатывайте глаза по часовой стрелке. Повторите это упражнение несколько раз, затем перейдите к движению против часовой стрелки.

Защищайте глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей

Ультрафиолет может повредить зрение и повысить риск развития катаракты и дегенерации. Очень важно носить солнцезащитные очки, поэтому рекомендуется приобрести хорошую модель и носить их всякий раз, когда выходите на улицу даже в пасмурные дни. Кроме этого, можете также надевать широкополую шляпу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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