Как сохранить зрение: советы и упражнения, которые помогут уменьшить нагрузку на глаза
Ваши глаза устают при работе за компьютером, а зрение понемногу снижается? UAportal подготовил полезные советы, которые помогут справиться с этой проблемой, следуя рекомендациям и выполняя различные упражнения.
Заботьтесь о сбалансированном питании
Потребляйте продукты, обогащенные витаминами А, С и Е, а также омега-3. Это может помочь защитить глаза от возрастной макулярной дегенерации и катаракты.
Добавьте в свой ежедневный рацион салат из зелени, моркови и болгарского перца. К тому же вкушайте орехи или семена, ведь это может повысить усвоение необходимых питательных веществ.
Следуйте упражнениям для глаз
Как и любые другие мышцы тела, глаза нуждаются в регулярных упражнениях. Следовательно, вы улучшите фокусировку, уменьшите нагрузку на глаза и предотвратите усталость.
Во время длительного пребывания перед экраном делайте короткие перерывы, чтобы выполнить эти упражнения. Для этого установите каждый час напоминания.
Несколько упражнений, которые вы можете попробовать:
- Моргание
Быстрое моргание в течение нескольких секунд увлажнит глаза и снизит их чувствительность.
- Потирание ладоней
Потрите ладони друг о друга, чтобы получить тепло, а затем осторожно разместите их над закрытыми глазами. Это обеспечит им покой, комфорт и теплоту.
- Закатывание глаз
Взгляните вверх и медленно закатывайте глаза по часовой стрелке. Повторите это упражнение несколько раз, затем перейдите к движению против часовой стрелки.
Защищайте глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей
Ультрафиолет может повредить зрение и повысить риск развития катаракты и дегенерации. Очень важно носить солнцезащитные очки, поэтому рекомендуется приобрести хорошую модель и носить их всякий раз, когда выходите на улицу даже в пасмурные дни. Кроме этого, можете также надевать широкополую шляпу.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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