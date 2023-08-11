Как вернуть мягкость старым кухонным полотенцам: действенные советы

UAportal подготовил советы, предлагающие практические способы вернуть мягкость старым кухонным полотенцам. Следуя этим советам, вы сможете освежить свои полотенца и снова наслаждаться их использованием.

Замачивание в уксусе

Один из эффективных способов восстановить мягкость старых кухонных полотенец – замочить их в уксусе. Наполните тазик или раковину теплой водой и добавьте один стакан белого уксуса. Окуньте полотенца в раствор и оставьте замачиваться примерно на 30 минут. Уксус помогает расщепить какие-либо остатки или накопления. После замачивания полотенца следует тщательно прополоскать и постирать, как обычно.

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Добавка пищевой соды

Еще один полезный прием, добавление пищевой соды в процесс стирки. Начните с добавления обычного моющего средства в стиральную машину, а затем насыпьте сверху полстакана пищевой соды. Пищевая сода действует как естественный смягчитель ткани, устраняя неприятные запахи и оставляя свежесть.

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Не перегружайте сушильную машину

Чтобы сохранить мягкость кухонных полотенец, важно избегать перегрузки сушилки. Когда полотенца переполнены, им не хватает места, чтобы двигаться и разрыхляться. Это может привести к тому, что полотенца станут жесткими и грубыми. Если сушить полотенца меньшей загрузкой, у них будет достаточно места для того, чтобы свернуться и восстановить свою мягкость.

Откажитесь от кондиционеров для белья

Хотя кондиционеры-ополаскиватели могут показаться удобным вариантом, на самом деле они могут оставлять следы на кухонных полотенцах, делая их менее поглощающими и уменьшая их мягкость. А лучше выбрать натуральные альтернативы, упомянутые выше, или просто отказаться от ополаскивателя вообще. Полотенца все равно будут мягкими и пушистыми без дополнительных химических веществ или остатков.

Напомним, мы рассказали, почему при стирке полотенец не следует использовать кондиционеры для белья.

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