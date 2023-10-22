Как выбрать безопасный наполнитель для кошек: полезные советы

Выбор правильного кошачьего наполнителя имеет решающее значение для здоровья и благополучия домашнего любимца. UAportal подготовил советы экспертов, которые помогут выбрать самый безопасный наполнитель для кошачьего туалета.

Отдавайте предпочтение натуральным вариантам

Такие наполнители обычно изготавливаются из биоразлагаемых ресурсов, таких как кукуруза, пшеница или сосна. Они более безопасны для вашего кота и окружающей среды, поскольку не содержат агрессивных химических веществ или синтетических ароматизаторов.

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Избегайте наполнителей с чрезмерным содержанием пыли

Частицы пыли могут раздражать дыхательную систему кота и вызвать проблемы со здоровьем. Ищите наполнители для кошачьих туалетов с низким содержанием пыли или без нее. Такие наполнители специально разработаны для уменьшения пыли, обеспечивая более безопасную и здоровую среду для пушистого друга.

Обратите внимание на наполнители без запаха

Хотя ароматизированные наполнители могут показаться привлекательными для маскировки запаха, они часто содержат сильные ароматы, которые могут быть невыносимыми для кошек. У животных гораздо более сильное обоняние, чем у людей, поэтому искусственные ароматизаторы могут вызвать у них дискомфорт и стресс. Для обеспечения комфорта вашего кота выбирайте наполнители без запаха.

Выбирайте наполнитель для кошачьего туалета с эффектом комкования

Такой наполнитель во влажном состоянии образует жесткие комки, что облегчает уборку и удаление отходов. Это не только поддерживает чистоту кошачьего туалета, но и помогает уменьшить распространение бактерий и неприятный запах.

Узнайте о потенциальных аллергенах или чувствительности кота

Некоторые кошки чувствительны к определенным материалам или ингредиентам наполнителей. Если у кота возникают какие-то проблемы, например раздражение кожи или затрудненное дыхание, возможно, необходимо перейти на другой тип наполнителя, который больше отвечает его потребностям.

Напомним, эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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