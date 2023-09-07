Как вырастить красивые розы: топ-5 эффективных советов

Чтобы розы цвели на протяжении всего лета, важно обеспечить им надлежащий уход и внимание. UaPortal собрал пять советов, которые помогут вам в этом.

Регулярное удаление мертвых головок

Чтобы у куста были здоровые стебли, нужно регулярно обрезать цветки. Если стебли слабы, лучше значительно укоротить их, чтобы стимулировать повторный рост. Обрезку следует производить до тех пор, пока стебли не станут толщиной с карандаш, даже если это приведет к удалению большей части побега.

Подкормка и мульчирование

Весной и осенью нанесите слой хорошо перепревшего навоза, компоста или измельченной коры вокруг основания растений. Убедитесь, что мульча расположена на расстоянии не менее 10 см от стеблей. Подпитывайте почву весной и повторно в середине лета после первого цветения.

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Ищите удобрения, содержащие калий и магний, поскольку эти питательные вещества способствуют лучшему цветению. К тому же заботьтесь о регулярном поливе, особенно у основания растений, ведь это будет предотвращать появление плесени, особенно во время засушливых периодов и сразу после посадки.

Надлежащая поддержка

Установите вокруг растений столбы и подвяжите к ним стебли для стабильности куста. Вьющиеся розы следует научить расти до столбов или вертикальных колонн. Обычные сорта также нуждаются в опоре, поэтому замените стандартную палку на более крепкий кол и закрепите его с помощью деревянных стяжек.

Болезни

Чтобы минимизировать риск возникновения таких заболеваний, как плесень и коррозия, выбирайте устойчивые к болезням сорта роз. Однако даже они могут быть истощены из-за теплого и влажного лета. Регулярно сгребайте и удаляйте опавшие листья, чтобы уменьшить вероятность повторного заражения.

Как правильно выбрать розу

Хотя старомодные сорта могут иметь свой шарм, они часто цветут неравномерно в течение всего лета. С другой стороны, современные стойкие к болезням цветы с большей вероятностью будут иметь непрерывное цветение. Например, Софи Роуза – популярный сорт, известный своим отличным здоровьем и повторным цветением.

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