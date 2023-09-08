Как взрослому человеку научиться плавать: три основных совета

Вы боитесь воды? Вам никак не выходит научиться плавать? UaPortal собрал 3 полезных совета, которые помогут вам стать уверенными пловцами.

Найдите квалифицированного инструктора

Квалифицированные инструкторы понимают уникальные потребности взрослых учащихся и дают индивидуальные рекомендации. Кроме того, вам следует начать с базовых навыков, в частности, лежания на спине и длительное пребывание в воде, чтобы сформировать уверенность в своих силах.

Регулярно практикуйтесь

Еженедельно выделяйте время для отработки навыков. Начиная с простых упражнений, таких как погружение и отталкивание ногами, держась за край бассейна. Если вы будете чувствовать себя комфортнее, то можете постепенно переходить к более сложным техникам, например, к свободному стилю и плаванию на спине. Важно развиваться в собственном темпе и отмечать даже небольшие достижения в обучении.

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Мыслите положительно

Взрослые могут ощущать страх перед водой, что будет препятствовать их прогрессу. Важно обратить внимание на это состояние и работать над его преодолением. Не торопитесь и сосредотачивайтесь на положительных мыслях. Окружите себя людьми, которые будут поддерживать и поощрять вас. Это придаст мотивацию продолжать обучение.

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