Как защитить вещи от моли: три лайфхака

UAportal подготовил три лайфхака, как лучше хранить вещи, чтобы их не повредила моль. Мы расскажем, как можно оградить свои вещи от вредителей.

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Тщательная чистота

Моль привлекает грязь и пятна, поэтому удаление любых следов пищи или разлитой жидкости поможет отпугнуть ее. Кроме того, для хранения вещей лучше использовать герметические контейнеры или вакуумные пакеты.

Вещи следует хранить в холодном, сухом месте. Моль процветает во влажной среде, и сухое место для хранения поможет избежать ее появления.

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Натуральные средства

Моль отпугивают некоторые запахи, такие как лаванда, кедр и гвоздика. Следует положить пакетики с растениями или кедровые брусочки в контейнеры для хранения, чтобы предотвратить появление моли.

Химические средства

В качестве дополнительной меры предосторожности можно использовать нафталин или ловушки для моли. Эти средства выделяют химические вещества, которые отпугивают моль и помогают защитить вещи. Однако следует быть осторожным при использовании нафталина, поскольку он может быть токсичным при вдыхании.

Напомним, ранее мы писали о 5 эффективных самодельных ловушек, которые помогут избавиться от моли дома.

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