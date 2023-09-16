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Лайфхаки

Як захистити речі від молі: три лайфхаки

Владислав Москаленко

Лайфхаки для захисту одягу від молі

UAportal підготував три лайфхаки, як краще зберігати речі, аби їх не пошкодила міль. Ми розповімо, як можна захистити свої речі від шкідників.

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Ретельна чистота

Міль приваблює бруд і плями, тому видалення будь-яких слідів їжі або розлитої рідини допоможе відлякати її. Крім того, для зберігання речей краще користуватись герметичними контейнерами або вакуумними пакетами.

Речі слід зберігати в прохолодному, сухому місці. Міль процвітає у вологому середовищі, тож сухе місце для зберігання допоможе уникнути її появи.

Натуральні засоби

Міль відлякують певні запахи, такі як лаванда, кедр і гвоздика. Варто покласти пакетики з рослинами або кедрові брусочки в контейнери для зберігання, щоб запобігти появі молі.

Хімічні засоби

Як додатковий запобіжний захід, можна використати нафталін або пастки для молі. Ці засоби виділяють хімічні речовини, які відлякують міль і можуть допомогти захистити речі. Однак варто бути обережним при використанні нафталіну, оскільки він може бути токсичним при вдиханні.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 ефективних саморобних пасток, які допоможуть позбутися від молі вдома.

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