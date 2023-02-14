Как заставить ваш блендер помыть себя самого за минуту

Блендер – это незаменимый кухонный прибор, который делает нашу жизнь проще и удобнее. Готовите ли вы смузи, супы или соусы, хороший блендер справится с работой быстро и эффективно.

Однако чистка блендера может быть хлопотным делом, особенно если вы часто им пользуетесь. UAportal подготовил простой и эффективный способ заставить ваш блендер очиститься за минуту.

Вот что вам нужно сделать:

Шаг 1: Наполните блендер теплой водой примерно на три четверти.

Шаг 2: Добавьте каплю мыла для посуды в воду в блендере.

Шаг 3: Включите блендер и дайте ему поработать в течение 30 секунд. Мыло и вода будут работать вместе, чтобы разрушить любые остатки, которые могут прилипнуть к лезвиям или кувшину.

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Шаг 4: Выключите блендер и осторожно вылейте мыльную воду. Делайте это над раковиной, чтобы мыльная вода не превратилась в кашу.

Шаг 5: Снова наполните блендер теплой водой и включите его еще на 30 секунд. Это позволит смыть мыло и остатки, которые были разрыхлены во время первого этапа смешивания.

Шаг 6: Выключите блендер и вылейте воду. Затем протрите лезвия и кувшин чистой тряпкой, обязательно удаляя излишки воды. Оставьте блендер сушиться на воздухе или тщательно просушите его чистой тканью.

С помощью этой простой и эффективной техники вы можете заставить ваш блендер очиститься за минуту. Этот трюк особенно полезен, если у вас мало времени или если вы не хотите тратить много времени на ручную чистку блендера.

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