Какие работы в саду следует делать в сентябре: Топ-4 обязательные занятия

В сентябре идеальное время, чтобы пожинать плоды тяжелого труда в саду. UaPortal рассказал о том, чем хозяевам необходимо заниматься в это время.

Уборка урожая

Воспользуйтесь этим осенним временем, чтобы собрать лук, картофель, фасоль, кабачки, а также малину, помидоры, яблоки и т. д. Наслаждайтесь плодами своего труда и смакуйте аромат свежесобранных продуктов.

Посев овощей

Это идеальное время для посева овощей, которые обеспечат вас обильным зимним урожаем и ранним весенним и летним сбором. Подумайте о посеве листовых овощей, в частности, весенней капусты, шпината или зимнего салата, чтобы получить ранний урожай следующей весной. Можно также посадить репчатый лук, лук-шалот, чеснок и быстрорастущие культуры, например репу и редиску.

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Внесение сидератов

Сентябрь – отличный случай посеять сидерат, например, рожь или фацелию. Это можно сделать на любом свободном участке, который останется нетронутым в течение зимних месяцев. Такие растения уничтожают сорняки и обогащают почву питательными веществами, когда ее перекапывают весной.

Как бороться с осами

Осенью осы могут стать достаточно надоедливыми, особенно когда они лакомятся раздавленными фруктами. Поэтому очень важно собирать плоды, как только они созревают и немедленно убирать упавшие. Кроме этого, нужно принять меры по защите таких культур, как яблоки и груши, от птиц, поскольку их клев может привлекать ос.

Ранее UaPortal поделился, что делать с гнилыми яблоками в саду.

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