Какие цветы подойдут лучше: правила выбора растений для посадки на кладбище

Весенний период – это время, когда мы не только занимаемся огородными работами, но и ухаживаем за местами вечного покоя наших родных. Много где в мире существует обычай украшать надгробия разнообразными растениями, и эта традиция есть и в Украине.

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Обычно для этой цели выбирают растения, отличающиеся своей выносливостью и не требующие регулярного ухода. Подробности о том, что лучше посадить на кладбище пишет ТСН.

Для могил обычно выбирают неприхотливые растения, не требующие частого ухода.

Как выбрать цветы

При выборе идеальных цветов для посадки на кладбище важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Нужно выбирать такие растения, которые не нуждаются в частом уходе, могут обходиться минимальным поливом и обеспечивают продолжительное цветение в течение всего летнего сезона.

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Вот несколько советов по выбору растений для кладбища:

Тип грунта: на кладбищах преобладают глинистые или песчаные почвы. В глинистом грунте может происходить застой воды, в то время как песчаная почва часто не обеспечивает достаточной влажности для растений. Рекомендуется выбирать почвопокровные виды, хорошо адаптируемые к таким условиям.

Устойчивость к экстремальным условиям : важно, чтобы растение было выносливым до сухости, морозов и имело высокий уровень иммунитета к заболеваниям. Учитывая, что кладбища посещаются не так часто, оптимальным выбором будут растения, легко переносящие засуху.

: важно, чтобы растение было выносливым до сухости, морозов и имело высокий уровень иммунитета к заболеваниям. Учитывая, что кладбища посещаются не так часто, оптимальным выбором будут растения, легко переносящие засуху. Уровень освещенности: важно учитывать, расположена ли могила на солнце или в тени, чтобы выбрать подходящие растения, адаптированные к конкретным условиям освещения.

Опасность вандализма : избегайте посадки очень привлекательных или редких видов цветов, поскольку они могут привлекать внимание вандалов.

: избегайте посадки очень привлекательных или редких видов цветов, поскольку они могут привлекать внимание вандалов. Декоративное значение: растение должно украшать место захоронения и обеспечивать долговременное цветение или зелень, чтобы могила выглядела ухоженной как можно дольше.

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Что посадить у могилы

Выбор растений в зависимости от типа почвы:

Глинистый грунт : предпочитает растения, устойчивые к высокой влажности и способные к самодренажу. Идеальными вариантами являются ландыши, ирисы и астильбы .

предпочитает растения, устойчивые к высокой влажности и способные к самодренажу. Идеальными вариантами являются . Песчаная почва : нужны растения, которые выдерживают засуху и малое количество воды. К таковым относятся гортензия, лаванда и розмарин.

нужны растения, которые выдерживают засуху и малое количество воды. К таковым относятся Супещаный грунт : это комбинация глинистого и песчаного грунтов, поэтому подходят георгины, анютины глазки и пионы. Если почва плодородная, можно высаживать розы, лилии и гладиолусы.

Растения с учетом освещенности:

На солнечной стороне выбираются растения, которые выдерживают прямой солнечный свет и жару, такие как маргаритки, герань и подсолнечники .

выбираются растения, которые выдерживают прямой солнечный свет и жару, такие как . В тени: лучше растут растения, не требующие много света, например, фиалки, хосты и астильбы.

Часто используются ковровые растения, формирующие плотное покрытие, ограничивая рост сорняков и уменьшая эрозию. Они не требуют значительного ухода и создают эстетичный вид. Популярные варианты – барвинок, седум, вербейник монетчатый, земляника.

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У могилы можно высаживать как многолетние, так и однолетние растения, но предпочтение часто отдают многолетникам.

Популярные многолетние растения:

тюльпан,

нарцисс,

незабудку,

эхинацею,

рудбекия,

ландыш,

тысячелистник,

каменную розу (суккуленты),

лаванду,

гортензию.

Однолетние растения: нуждаются в ежегодной пересадке и большем внимании, но отличаются более продолжительным и обильным цветением. Каждый год можно выбирать новые виды. Чаще всего для могил выбирают космию, анютины глазки, календулу, садовую гвоздику, василек.

Раньше мы рассказывали, какие многолетние кусты посадить у себя на участке, чтобы вам завидовали соседи.

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