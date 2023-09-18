Какие запахи женских духов могут не понравиться мужчинам: пять вариантов

Выбирая свои идеальные духи, важно также учитывать предпочтения окружающих вас, в частности мужчин. Хотя пожелания по ароматам могут отличаться, есть определенные запахи, которые не нравятся большинству мужчин. UaPortal рассказал о них, чтобы вам было легче выбрать приятные духи.

Очень сладкие фруктовые ароматы

Эти духи могут быть слишком резкими. А лучше выбирать тонкие и изысканные ароматы, в которых сохраняется баланс цветочных, древесных или мускусных нот.

Тяжелые или слишком сильные цветочные ароматы

Хотя цветочные духи прекрасны, но их избыточное количество может перегружать и создавать ощущение старины. Поэтому лучше выбирайте ароматы с более легкими цветочными нотами или сочетайте их с другими, например, цитрусовыми или специями. Следовательно, вы создадите современный и молодежный эффект, который, скорее всего, понравится мужчинам.

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Сильные или мускусные ароматы

Эти запахи могут быть слишком интенсивными и очень маскулинными для женщин. Приобретите духи с более мягкими и деликатными мускусными нотами. Это может быть связано с чувственностью и элегантностью.

Тяжелая ваниль

Эти духи обычно слишком сладкими и десертными. Так что лучше выбирайте ароматы с более сбалансированным и изящным сочетанием нот.

Угнетающие ароматы

Важно наносить духи в меру, чтобы не угнетать рядом. Легкое и тонкое нанесение запаха может быть более привлекательным и соблазнительным для мужчин.

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